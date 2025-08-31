اللقب الثاني في تاريخه.. نادي مدينتي بطل كأس السوبر المصري للجولف 2025

تُوج فريق نادى مدينتى للجولف بلقب كأس السوبر المصري لعام 2025، وذلك بعد تغلبه على بطل الدورى بالم هيلز فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب نادى الجزيرة. وبهذا الفوز أصبح فريق نادى جولف مدينتى سوبر ستار الجولف بعدما جمع بين لقبي كأس مصر وكأس السوبر لموسم 2024 / 2025. وتفوق فريق مدينتى على بالم هيلز للمرة الثانية فى غضون ثلاثة أشهر بعدما سبق وتغلب عليه فى نهائى كأس مصر.

قدم الفريقان مباراة أكثر من رائعة وراقية فنيا ورياضيا استحقت أن تكون افتتاحية قوية للموسم الجديد لاتحاد الجولف. كما شهدت المباراة مستوى متكافئ من جانب الفريقين سواء البطل مدينتى او الوصيف بالم هيلز، حيث انتهت بالتعادل 3.5 / 3.5 ليحتكما إلى الحفرة الفاصلة، والتى توازى ضربات الجزاء فى كرة القدم. وكانت الحفرة الفاصلة بين طرفى اخر مباراة زوجية بين الثنائى ايمن شافعى ومحمد صلاح من نادي مدينتي، وبرهان راتب وسيف شاهين بالم هيلز.

وعقب انتهاء المباراة أُقيمت مراسم توزيع الجوائز وتسليم كأس السوبر، بحضور رئيس اتحاد الجولف عمر هشام طلعت، ونائب رئيس نادى الجزيرة المهندس ايهاب لهيطة،ونائب رئيس اتحاد الجولف المهندس محمد أنور، وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات أحمد الشلقانى.

وأعرب كابتن فريق مدينتى، كريم السبع، عن سعادته البالغة بفوز فريقه ببطولة كأس السوبر وتحقيق البطولة الثانية لنادى مدينتى فى عام 2025.وصرح بأن هذا الفوز سيمنح فريق مدينتي دفعة معنوية هائلة للمنافسة بكل قوة على بطولة الدورى فى الموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.