تداول 73 ألف طن و747 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة، وتم تداول (73000) طن بضائع و(747) شاحنة و(104) سيارات.

معدل تداول الحاويات

من ناحية أخرى، شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(337) شاحنة و(58) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (68000) طن بضائع و(410) شاحنة و(46) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أربع سفن وهى:

SUPER RISE، ALcudia Express، DRAGON والحرية، بينما تغادر السفينة THOR FUTURE، وعلى متنها 51 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين والسفينتين

Belagos Express، BRIDGE، فيما غادرت الميناء بالأمس السفينة ALcudia Express.

وشهد ميناء نويبع تداول (3400) طن بضائع و(250) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى: سينا، آور، آيلة.

وتغادر ميناء السويس اليوم السفينة MUSKANG 1، وعلى متنها 7 آلاف دقيق متجهة إلى اليمن.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانيها.



