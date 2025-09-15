السكة الحديد تسير الرحلة السادسة عشرة لقطارات عودة السودانيين إلى وطنهم

تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم، قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم الإثنين الموافق 15 / 9 / 2025 بتسيير الرحلة السادسة عشر من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 15,133 راكبًا سودانيًا .

هذا ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالى.

