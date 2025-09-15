السكك الحديدية تنظم ندوة توعوية في بورسعيد

الإثنين 15 سبتمبر 2025
نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة جماهيرية للتوعية بالسلوكيات السلبية في التعامل مع مرفق السكك الحديدية بالمجمع الإعلامي بمحافظة بورسعيد، بمشاركة مديرية أوقاف بورسعيد، والمجلس القومي للمرأة بفرع بورسعيد ومركز معلومات شبكة المرافق، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وأئمة ودعاة وزارة الأوقاف وعدد من طلبة المدارس بالمحافظة.

وخلال الندوة، تمت الإشارة إلى أن السكك الحديدية تعد أحد أهم المرافق القومية التي تخدم ملايين الركاب يوميًا، والتي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا من خلال مشروعات التطوير والتحديث، مما يتطلب وعيًا ومسؤولية مشتركة من المواطنين للحفاظ على هذا المرفق الحيوي.

 

كما استعرضت الندوة أبرز السلوكيات السلبية التي تهدد حياة المواطنين وسلامة المرفق، ومنها اقتحام المزلقانات أثناء غلقها وإنشاء معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد وإلقاء القمامة على القضبان وركوب القطارات في أماكن غير مخصصة مثل التسطيح أو الركوب بين فواصل العربات، وكذلك ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة.

وأكد المشاركون خطورة هذه الممارسات تتنافى مع القيم الدينية والحضارية، وتتطلب تكاتف جهود المجتمع المدني والدولة للحد منها. كما أكد الحضور أهمية جهود التوعية التي تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر للحفاظ على مشروعات التطوير وضمان استدامة الخدمة بكفاءة لصالح المواطنين.

رئيس الوزراء العراقي: الاعتداء على قطر ينتهك قواعد القانون الدولي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: القمة فرصة لموقف موحد ضد الاعتداء الإسرائيلي على قطر الأمين العام لجامعة الدول العربية: كفى صمتا على سلوك هذه الدولة المارقة التى أشعلت النيران في المنطقة أمير قطر: العدوان الإسرائيلي على الدوحة كان صادما لجميع دول العالم