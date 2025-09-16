مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات في بطولتي دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

دوري أبطال أوروبا

آرسنال مع أتلتيك بيلباو 7.45 مساء - بي إن سبورت 1

أيندهوفن مع سانت جيلواز 7.45 مساء - بي إن سبورت 4

ريال مدريد مع مارسيليا 10 مساء - بي إن سبورت 1

يوفنتوس مع دورتموند 10 مساء - بي إن سبورت 4

بنفيكا مع كاراباج 10 مساء - بي إن سبورت 5

توتنهام مع فياريال 10 مساء - بي إن سبورت 3

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال السعودي مع الدحيل القطري 9.15 مساء - بي إن سبورت 2

