بدعم أمريكي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عمليته البرية لاحتلال مدينة غزة

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مسئولين إسرائيليين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء للسيطرة على مدينة غزة.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما بريا على مدينة غزة


وقال مسئولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعم العملية البرية، لكنها ترغب في تنفيذها بسرعة، وإنهائها في أقرب وقت ممكن.

 

ونقل الموقع عن مسئول إسرائيلي كبير قوله: "لم يكبح روبيو جماح العملية البرية".

وأكد مسئول أمريكي أن إدارة ترامب لن توقف إسرائيل، وستسمح لها باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الحرب في غزة.

وأضاف المسئول الأمريكي: "إنها ليست حرب ترامب، بل حرب نتنياهو، وهو يتحمل مسئولية ما سيحدث لاحقا".

 

تقرير إسرائيلي يكشف عن خلافات بين قادة عسكريين وسياسيين

وفي وقت سابق، كشف تقرير عبري، عن خلافات حادة بين القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل حول خطة غزو مدينة غزة، والمخاطر المتعلقة بها.

ساعة الصفر


وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وصل يوم الجمعة الماضي، قبل وقت قصير من "ساعة الصفر" لتوسيع العملية البرية لاحتلال مدينة غزة، لتقديم عرض عن العملية المتوقعة وخطط القتال أمام لجنة فرعية لشؤون الاستخبارات في الكنيست، وهي لجنة سرية تابعة للجنة الشئون الخارجية والدفاع.

 

أزمة اليوم التالي

ووفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على محتوى النقاش، تحدث رئيس الأركان عن حالة من عدم اليقين بشأن مسألة "اليوم التالي" والمراحل القادمة في القتال بعد غزو مدينة غزة. 

وقال زامير: "رئيس الوزراء لا يخبرنا ما هي المرحلة التالية، ونحن لا نعرف ما الذي يجب أن نستعد له. إذا كانوا يريدون حكمًا عسكريًا، فليقولوا ذلك صراحة".

 

كما انتقد رئيس الأركان خطة مراكز الإغاثة وتوزيع الغذاء التابعة لصندوق المساعدة الأمريكي لغزة (GHF) ووصفها بـ "الفشل". ووفقا له: "لا أفهم لماذا يتم إنفاق الأموال على هذا وتوسيع عدد المراكز إلى 12، إذا كانت الخطة قد فشلت عندما كانت هناك أربعة مراكز فقط".

وسأله أعضاء الكنيست عن الحصار بعد نزوح السكان، فأجاب بأنه سيواصل إدخال المساعدات الإنسانية طالما بقي هناك سكان، وفقا للقانون الدولي.

قبل احتلال غزة، تقرير إسرائيلي يكشف عن خلافات بين قادة عسكريين وسياسيين في لقاء سري

انفجارات ضخمة تهز غزة وأصواتها تصل إلى تل أبيب

