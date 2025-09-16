الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
عشية بحث سعر الفائدة، تعيين مستشار لترامب عضوا بالاحتياطي الفيدرالي وبقاء ليزا كوك في منصبها

ستيفن ميران، فيتو
ستيفن ميران، فيتو

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، على تعيين ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب، عضوًا في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، بأغلبية 48 صوتًا مقابل 47.

في الوقت نفسه، أجازت محكمة استئناف فدرالية استمرار ليزا كوك، التي أقالها ترامب من عضوية المجلس، في منصبها ريثما تنتهي الدعوى المرفوعة ضدها، ما يتيح لها المشاركة في الاجتماع الذي يبدأ الثلاثاء ويستمر يومين.

وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين ميران عضوا في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي، في قرار يأتي قبيل ساعات من اجتماع مهمّ يعقده البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وبأغلبية 48 صوتًا مقابل 47 أيّد مجلس الشيوخ قرار ترامب تعيين كبير مستشاريه الاقتصاديين عضوا في الاحتياطي الفدرالي، في خطوة ستسمح لميران بحضور الاجتماع الذي سيحدّد خلاله البنك المركزي يومي الثلاثاء والأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية.

في سياق منفصل، أجازت محكمة استئناف فدرالية في الولايات المتّحدة الإثنين لليزا كوك التي أقالها ترامب من عضوية مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي بالبقاء في منصبها ريثما تنتهي الدعوى، في حكم يأتي عشيّة اجتماع بالغ الأهمية سيعقده المصرف المركزي لتحديد سعر الفائدة.

وسعى ترامب لإقالة كوك بشبهة احتيالها في قضية رهن عقاري، لكنّ الحُكم الصادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية في دائرة مقاطعة كولومبيا يسمح لها بأن تشارك في الاجتماع الذي سيعقده المصرف المركزي اعتبارًا من صباح الثلاثاء وسيستمر يومين للبحث في أسعار الفائدة.
 

الجريدة الرسمية
