بتوقيت الإبلاغ وبداية الضربة، الكشف عن تورط ترامب في هجوم إسرائيل على الدوحة

كشف مسئولون إسرائيليون عن تفاصيل جديدة بشأن التنسيق المسبق بين إسرائيل والولايات المتحدة، قبل أن توجه الأخيرة ضربة للعاصمة القطرية، الدوحة، يوم الثلاثاء الماضي، لاستهداف وفد حماس التفاوضي.

ونقل موقع أكسيوس عن 3 مسئولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الثلاثاء الماضي، أن إسرائيل تخطط لمهاجمة قادة حماس في قطر، قبل وقت قصير من وقوع الضربة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه لم يُخطَر إلا بعد إطلاق الصواريخ، مما لم يُتح لترامب فرصة لمعارضة الضربة.

وقال سبعة مسئولين إسرائيليين لموقع أكسيوس إن البيت الأبيض كان على علم مسبق بالأمر، حتى لو كان الإطار الزمني لوقفها ضيقًا.

وعندما سُئل، مساء الثلاثاء الماضي، عما إذا كان قد أُبلغ مسبقًا من إسرائيل، نفى ترامب ذلك، وأعرب علنًا عن استنكاره للهجوم لأن قطر حليف رئيس للولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لموقع أكسيوس: “كما ذكر الرئيس ترامب، أبلغه الجيش الأمريكي بالهجوم الإسرائيلي على قادة حماس في الدوحة، ووجَّه على الفور مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لإبلاغ قطر”.

وبحسب الموقع الأمريكي فإن «رواية الأحداث التي عرضها المسؤولون الأمريكيون الأسبوع الماضي هي أن الجيش الأمريكي رأى طائرات إسرائيلية في الجو، وطلب تفسيرًا من إسرائيل، التي لم تتلقَّ أي رد إلا بعد أن انطلقت صواريخ باليستية محمولة جوًّا باتجاه مقر حماس في الدوحة».

وأعلن البيت الأبيض أن ويتكوف سارع لتحذير القطريين، لكن بحلول ذلك الوقت كانت الصواريخ قد أصابت الدوحة بالفعل.

وأشار موقع أكسيوس إلى أن، «قصف حليف للولايات المتحدة دون استشارة واشنطن هو خطوة جريئة للغاية من جانب إسرائيل، خاصة وأن قيادة حماس كانت قد اجتمعت لمناقشة أحدث مقترحات ترامب للسلام في غزة».



وقت كافٍ لإلغاء الضربة

ووفقًا للمسؤولين الإسرائيليين، أبلغ نتنياهو البيت الأبيض في وقت متأخر جدًّا، لكن ذلك كان مبكرًا بما يكفي لإلغاء الضربة.

وقال 3 مسئولين إسرائيليين لموقع أكسيوس إن نتنياهو اتصل بترامب بشأن الضربة الوشيكة في حوالي الساعة 8 صباحًا بتوقيت واشنطن، ووردت التقارير الأولى عن الانفجارات في الدوحة في الساعة 08:51 صباحًا.

وزعم مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن “ترامب كان على علم بالضربة قبل إطلاق الصواريخ، في البداية”، وقال: «كان هناك نقاش على المستوى السياسي بين نتنياهو وترامب، وبعد ذلك عبر القنوات العسكرية، وترامب لم يرفض».

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى آخر إن الولايات المتحدة أُبلغت «مسبقًا» على المستوى السياسي، مضيفا: «لو أراد ترامب إيقاف الضربة، لكان بإمكانه ذلك، لكنه لم يفعل».

وأكد المسئولان أن الصواريخ لم تكن قد أُطلقت بعد عندما تحدث ترامب ونتنياهو، وأكدا أن إسرائيل كانت ستلغي الضربة لو اعترض ترمب عليها.

ولم يُجِب البيت الأبيض على أسئلة محددة حول الجدول الزمني، فيما رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق.

وأشار أكسيوس إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لم يقدما وصفًا مُفصلًا لمكالمة ترامب ونتنياهو، وما إذا كان نتنياهو قد أبلغ ترامب ببساطة بخطط إسرائيل أم طلب إذنه صراحةً.

وأضاف: «كما أن من غير الواضح ما إذا كان ترامب قد أبلغ المسؤولين المعنيين على الفور، والذين كان بعضهم غاضبًا من نتنياهو في أعقاب الضربة».



نتنياهو: خطوة أحادية الجانب

وصرح نتنياهو مرارًا وتكرارًا بأن الهجوم كان خطوة إسرائيلية أحادية الجانب، بما في ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد، أمس الإثنين، مع وزير الخارجية ماركو روبيو.

ومن المقرر أن يتوجه روبيو إلى الدوحة، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين القطريين.

واتفق مسؤول إسرائيلي ثالث على أن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب مسبقًا، لكنه قال إن إسرائيل قررت الموافقة على نفي البيت الأبيض لأي علم مسبق.

وقال المسؤول: «من جانبنا، تقرر مساعدتهم في ذلك حرصًا على العلاقة الأميركية الإسرائيلية».

وقال مسؤول إسرائيلي رابع: «الأمريكيون يُقدمون عرضًا، لقد أطلعناهم على تفاصيل الهجوم».

وقال مسؤول إسرائيلي خامس إن لدى إدارة ترامب أسبابًا واضحة للنأي بنفسها عن الضربة، موضحا أن «ما يقولونه علنًا يجب أن يُؤخذ بحذر».

وقال مسؤول إسرائيلي سادس إنها ليست المرة الأولى التي «تُفبرك فيها» إدارة ترمب محادثاتها مع إسرائيل لأسباب سياسية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.