بعد بدء العملية البرية، إسرائيل تنفذ 37 غارة على غزة خلال 20 دقيقة وفرار جماعي للسكان

تواصل إسرائيل قصفها الجوي على قطاع غزة بصورة عامة ومدينة غزة بصورة خاصة، حيث تعرضت المدينة لـ 37 غارة خلال 20 دقيقة فقط.



أفاد بذلك التلفزيون الفلسطيني، الذي أوضح أن الغارات استهدفت مناطق متفرقة في مدينة غزة، وأوضح أن الغارات الجوية يرافقها قصف مدفعي يستهدف شمال غربي مدينة غزة.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مسئولين إسرائيليين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الهجوم البري اليوم الثلاثاء للسيطرة على مدينة غزة.

وقال مسئولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعم العملية البرية، لكنها ترغب في تنفيذها بسرعة، وإنهائها في أقرب وقت ممكن.

ونقل الموقع عن مسئول إسرائيلي كبير قوله: "لم يكبح روبيو جماح العملية البرية".

وفي نفس السياق أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع سلسلة هجمات واسعة النطاق على مبانٍ شمال غرب مدينة غزة، وسط حديث عن فرار عدد كبير من السكان.



ووفق تقارير محلية، سُمعت أصوات نيران مروحيات وقصف مدفعي شمال المدينة.

وبحسب شهود، بدأ الفلسطينيون بالفرار عقب الهجمات، كما أُبلغ عن تحركات دبابات في المنطقة.

وفي الأثناء حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس الفلسطينية من استخدام الرهائن "دروعا" بشرية في الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" الإثنين: "قرأت للتو تقريرًا إخباريًا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي. آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا".

وأضاف: "هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل. لا تدعوا هذا يحدث، وإلا فإن كل الرهانات قد باءت بالفشل. أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن!".



وفي 3 سبتمبر الجاري، أطلق جيش الاحتلال عملية باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، ما أثار احتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الرهائن والجنود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.