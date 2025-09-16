كاتس بعد بدء العملية البرية: غزة تحترق ولن نتراجع حتى تكتمل المهمة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن "غزة تحترق"، مؤكدًا أن الجيش لن يتراجع حتى تحقيق أهداف الحرب، وذلك في أول تصريح بعد أن أشارت تقارير إلى بدء الاجتياح البري لـمدينة غزة.

وقال كاتس على منصة “إكس”، إن " جيش الدفاع يضرب بقبضة من حديد البنية التحتية لحماس، وجنوده يقاتلون ببسالة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".



وتعرّضت مدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء لقصف إسرائيلي عنيف، بحسب ما أفاد شهود عيان، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الدولة العبرية للتعبير عن دعم الولايات المتّحدة "الراسخ" لها.

ونقلت وسائل إعلام عن سكان في غزة أن المدينة تعرضت لقصف كبير وانفجارات مرعبة.

وقال سكان إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مربّعًا سكنيًّا يضمّ منازل العديد من العائلات (...) لقد دمّرت ثلاثة منازل بشكل كامل".

وأكّد الشاهد أنّ "أغلب المنازل التي تمّ تدميرها الآن مأهولة بالسكّان.. وعدد كبير من المواطنين تحت الأنقاض ويصرخون".

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إنّ "القصف ما زال مستمرًّا بشكل كثيف على مدينة غزة وأعداد الشهداء والإصابات في ازدياد".



وأضاف "هناك شهداء ومصابون ومفقودون تحت الأنقاض جراء استهداف طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًّا في محيط ساحة الشوا" فجر الثلاثاء، واصفًا هذه الضربة بأنّها "مجزرة كبيرة".

ويأتي هذا التصعيد بعيد زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل حيث جدّد تأكيد دعم بلاده "الراسخ" للدولة العبرية في مساعيها للقضاء على حركة حماس في غزة.

وقال موقع "أكسيوس" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ هجومه البري الاثنين، استعدادًا لاحتلال مدينة غزة، وسط تصاعد موجة النزوح من المدينة باتجاه مناطق جنوب ووسط قطاع غزة.



