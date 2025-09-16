الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قلبك يدفع الثمن، تحذير خطير من النوم 6 ساعات فقط كل ليلة

النوم، فيتو
النوم، فيتو

حذّر استشاري أمراض القلب الهندي أميت كومار، المدير المشارك ورئيس طب القلب التدخلي بمستشفى «ساربودايا»، من أن النوم 6 ساعات فقط كل ليلة غير كافٍ ويشكل خطرًا جسيمًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأكد أن الحرمان المزمن من النوم يؤدي إلى مضاعفات خطيرة من أبرزها ارتفاع ضغط الدم، والتهابات الأوعية الدموية، واختلال الهرمونات، واضطراب نظم القلب.

آلة إصلاح ذاتي

وأوضح أن الجسم يتحول أثناء النوم إلى «آلة إصلاح ذاتي» طبيعية، حيث ينخفض ضغط الدم، وتتباطأ ضربات القلب، وتتراجع هورمونات التوتر، ما يمنح الجهاز القلبي الوعائي فرصة للتعافي. وعند تقليل ساعات النوم، تُقطع هذه الدورة الإصلاحية الدقيقة، ما يجبر القلب على العمل دون تعافٍ كافٍ.
 

وكشف طبيب القلب عن أربعة أعراض رئيسية تنجم عن قلة النوم، وهي:

1 - ارتفاع ضغط الدم: يبقى الجسم في وضع «القتال أو الهروب» ما يعيق استرخاء القلب.

2 - زيادة الالتهابات: يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية ويرفع خطر النوبات القلبية.

3 - اختلال الهرمونات: يزيد إفراز هرمونات التوتر ويعطل هرمونات الشبع.

4 - الرجفان الأذيني: يسبب اضطراب الإشارات الكهربائية للقلب.

وشدد الطبيب الهندي على أن معظم البالغين يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات نوم يوميًا، مع أهمية جودة النوم التي تعتمد على الانتظام، وتقليل التعرض للشاشات، وتوفير بيئة نوم مظلمة وهادئة. 

وشدد أن القلب الذي ينبض أكثر من 100 ألف مرة يوميًا “يدفع الثمن بصمت” عندما لا يحصل على راحة كافية من خلال النوم السليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استشاري أمراض القلب الهندي أميت كومار مستشفى ساربودايا النوم 6 ساعات صحة القلب الأوعية الدموية قلة النوم ارتفاع ضغط الدم اختلال الهرمونات الرجفان الاذيني

الأكثر قراءة

أقوال مثيرة لـ"العركي" أخطر تاجر مخدرات بقنا: تُبت وتخلصت من المال الحرام وبسدد ديون الغارمين

بعد فشل النحاس في لملمة الجراح، قناة الأهلي تفجر مفاجأة حول المدرب الجديد (فيديو)

السد القطري يتعادل مع الشرطة العراقي 1/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

موجات غير مسبوقة من النزوح والهجرة غير الشرعية، السيسي يحذر أوروبا من تهجير الفلسطينيين

بعد بدء العملية البرية في غزة، عائلات الرهائن تتجه إلى منزل نتنياهو بالقدس (فيديو)

وفاة أحمد الدجوي تعود للواجهة، شقيقه يوجه رسالة استغاثة للنائب العام

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

حريق بـ مطعم شهير بالدقي والدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه (صور)

خدمات

المزيد

التفاصيل الكاملة لإنشاء صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة

كيف ألزم قانون حماية المستهلك التجار بإعلان أسعار السلع؟

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads