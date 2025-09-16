قلبك يدفع الثمن، تحذير خطير من النوم 6 ساعات فقط كل ليلة

حذّر استشاري أمراض القلب الهندي أميت كومار، المدير المشارك ورئيس طب القلب التدخلي بمستشفى «ساربودايا»، من أن النوم 6 ساعات فقط كل ليلة غير كافٍ ويشكل خطرًا جسيمًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأكد أن الحرمان المزمن من النوم يؤدي إلى مضاعفات خطيرة من أبرزها ارتفاع ضغط الدم، والتهابات الأوعية الدموية، واختلال الهرمونات، واضطراب نظم القلب.

آلة إصلاح ذاتي

وأوضح أن الجسم يتحول أثناء النوم إلى «آلة إصلاح ذاتي» طبيعية، حيث ينخفض ضغط الدم، وتتباطأ ضربات القلب، وتتراجع هورمونات التوتر، ما يمنح الجهاز القلبي الوعائي فرصة للتعافي. وعند تقليل ساعات النوم، تُقطع هذه الدورة الإصلاحية الدقيقة، ما يجبر القلب على العمل دون تعافٍ كافٍ.



وكشف طبيب القلب عن أربعة أعراض رئيسية تنجم عن قلة النوم، وهي:

1 - ارتفاع ضغط الدم: يبقى الجسم في وضع «القتال أو الهروب» ما يعيق استرخاء القلب.

2 - زيادة الالتهابات: يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية ويرفع خطر النوبات القلبية.

3 - اختلال الهرمونات: يزيد إفراز هرمونات التوتر ويعطل هرمونات الشبع.

4 - الرجفان الأذيني: يسبب اضطراب الإشارات الكهربائية للقلب.

وشدد الطبيب الهندي على أن معظم البالغين يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات نوم يوميًا، مع أهمية جودة النوم التي تعتمد على الانتظام، وتقليل التعرض للشاشات، وتوفير بيئة نوم مظلمة وهادئة.

وشدد أن القلب الذي ينبض أكثر من 100 ألف مرة يوميًا “يدفع الثمن بصمت” عندما لا يحصل على راحة كافية من خلال النوم السليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.