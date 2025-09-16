بعد فشل النحاس في لملمة الجراح، قناة الأهلي تفجر مفاجأة حول المدرب الجديد (فيديو)

تطورات جديدة في ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، بعد إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو وتولي عماد النحاس المهمة مؤقتًا وتعادل مع إبني إيجابيا بالدوري الممتاز.

وقالت قناة الأهلي إنه تم وضع قائمة مختصرة تضم بعض المدربين الأجانب للتفاوض معهم وإنجاز ملف المدير الفني الجديد.



وكشفت أن هناك تواصلًا تم بالفعل مع السويسري أورس فيشر المدير الفني السابق لفريق يونيون برلين الألماني ووكيله دينو لامبرتي، كما أن هناك اتفاقًا مبدئيًا ولكن ما زالت هناك مناقشات حول بعض التفاصيل.

وأوضحت القناة أن هناك تواصلًا مع المدرب الألماني روجر شميت ولكنه لم يرد في وقتها وتم غلق الأمر.



وأكدت أن الإيطالي فابيو كانافارو تم عرض اسمه ولكن تم صرف النظر عنه بسبب عدم تحقيق نجاحات لافتة في مشواره التدريبي.



وكشف تقرير عن أخطاء عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي خلال إدارة مباراة إنبي في خروج الفريق متعادلا في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب.

مدرب قادر على قيادة الفريق.. محمد سعيد يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع المدير الفني الأجنبي #التريند pic.twitter.com/X11agMMBco — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) September 15, 2025

وأشارت إلى أن النحاس ارتكب أربعة أخطاء فنية نستعرضها في التقرير التالي..

البداية مع فكرة الدفع بثلاث لاعبين ديفندر في نص الملعب، وهو ما أثر على حالة الفريق هجوميا بعد الاستعانة بكل من مروان عطية وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان في الوقت الذي كانت المباراة تحتاج إلى ثنائي فقط في خط الوسط.



الأزمة الثانية تمثلت في سحب محمد شريف مهاجم الفريق والدفع بجراديشار رغم حاجة الفريق لزيادة لاعبي الخط الهجومي، حيث كان بالإمكان سحب مدافع والدفع بمهاجم ثاني.

خطأ ثالث تمثل في الدفع بـ أحمد سيد زيزو وهو يعاني من الاصابة في فترة الإحماء وبعدها خسر الفريق جهوده وخسر تغيير أيضا مبكر بعد خروج اللاعب بعد أول ٢٥ دقيقة.

الخطأ الرابع تمثل في الإبقاء على محمود تريزيجيه حتى الأمتار الأخيرة من المباراة في الملعب رغم مستوى اللاعب والضغوط التي يتعرض لها بجانب تأخر الدفع بأشرف بن شرقي.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.