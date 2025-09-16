أحداثه تتشابه بما يحدث الآن، شاهد كيف تنبأ فيلم "The Great Flood" بنهاية العالم

أطلقت منصة Netflix الإعلان التشويقي الأول لفيلمها المرتقب "The Great Flood"، وهو عمل سينمائي من نوع الخيال العلمي والكوارث يصور المعركة الأخيرة للبشرية من أجل البقاء على سطح الأرض.

يشارك في بطولة الفيلم الممثلان الشهيران كيم دا مي وبارك هاي سو.

وتدور أحداث الفيلم في مبنى سكني غمرته المياه بالكامل، حيث يبدأ الإعلان بيوم عادي للباحثة في الذكاء الاصطناعي آنا (كيم دا مي) وهي تقضي صباحًا هادئًا مع ابنها (يؤدي دوره كوون أون سيونج) الذي يوقظها للعب. سرعان ما يتحول هذا الهدوء إلى فوضى عارمة مع بدء الأمطار بالانهيار على منزلهم، ليتكشف عالم مختلف تمامًا.

وتتوالى اللقطات المشوقة لتظهر آنا وهي تركض حاملة ابنها على ظهرها في محاولة يائسة للإخلاء، بينما يظهر في لقطة أخرى موجة عملاقة تضرب مبنى شقتهم بقوة هائلة، مما يزيد من حدة التوتر.

ويتصاعد التشويق مع ظهور هي جو (بارك هاي سو)، عضو فريق الإنقاذ المكلف بإنقاذ آنا وابنها. يظهر هي جو وهو يحاول الوصول بهما إلى سطح المبنى.

يكشف الإعلان عن تفاصيل إضافية تثير الفضول، ففي أحد المشاهد، يقول هي جو لـ آنا إن مهمة ما في انتظارها عند وصولها إلى المأوى المؤقت. وفي لقطة مؤثرة أخرى، تسأل آنا ببكاء: "كيف يمكنني أن أذهب وحدي؟"، مما يلمح إلى عقبات غير متوقعة ويزيد من التساؤلات حول طبيعة المهمة التي ستُكلف بها.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم "The Great Flood" في شهر ديسمبر المقبل على منصة Netflix.

