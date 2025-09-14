فيلم الشاطر يحقق 105 ملايين جنيه في شهرين

استطاع فيلم الشاطر أن يحتل المركز السابع بين قائمة الأفلام التي حققت أعلى إيرادات بتاريخ السينما المصرية، حيث حقق 105 ملايين جنيه في شهرين، فقد تم طرح الفيلم لأول مرة بالسينمات المصرية منتصف شهر يوليو الماضي.

إيرادات فيلم الشاطر

وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه في شهر يوليو الماضي 102 مليون جنيه بالسينمات المصرية هذا بجانب تحقيقه لإيرادات ضخمة بالسينمات العربية.

فيلم الشاطر

تدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن، حول دوبلير يؤدي المشاهد الخطيرة بدلا من النجوم المشاهير، لكنه يتورط في العديد من المشكلات بسبب طبيعة عمله، لينطلق في رحلة حافلة بالمفارقات والمواقف الطريفة.

أبطال فيلم الشاطر

“الشاطر” بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، خالد الصاوي، مصطفى غريب، محمد القس، وعادل مكرم، ومن إخراج أحمد الجندي.

