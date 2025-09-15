ألبوم "KPop Demon Hunters" يتصدر قائمة بيلبورد 200 للمرة الأولى منذ "Encanto"

حقق ألبوم الموسيقى التصويرية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير “KPop Demon Hunters” إنجازًا تاريخيًا بوصوله إلى المركز الأول على قائمة بيلبورد 200، بعد ثلاثة أشهر من إصداره.

حيث أعلنت مجلة بيلبورد في مساء أمس الأحد 14 سبتمبر أن الألبوم تصدر القائمة الأسبوعية التي تُصنف أكثر الألبومات شعبية في الولايات المتحدة.

ويُعد هذا الإنجاز لافتًا، حيث قضى الألبوم سبعة أسابيع غير متتالية في المركز الثاني قبل أن يصل أخيرًا إلى القمة، وهي أطول فترة ينتظرها ألبوم في المركز الثاني منذ ألبوم "Simple Dreams" للمغنية ليندا رونستادت عام 1977.

ويمثل ألبوم "KPop Demon Hunters" أول ألبوم موسيقى تصويرية لفيلم يتصدر قائمة بيلبورد 200 منذ فيلم “Encanto” من إنتاج ديزني عام 2021. كما أنه سابع ألبوم موسيقى تصويرية لفيلم رسوم متحركة يصل إلى المركز الأول في تاريخ القائمة. الألبومات الأخرى التي حققت هذا الإنجاز هي: “The Lion King”، و"Pocahontas"، و"Curious George"، و"Frozen"، و"Frozen II"، و"Encanto".

ووفقًا لبيانات شركة لومينيت (المعروفة سابقًا باسم نيلسن ميوزيك)، حصد الألبوم مجموعه 128 ألف وحدة ألبوم مكافئة في الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر، وهو أفضل أداء أسبوعي له على الإطلاق. وتضمنت هذه الوحدات 23 ألفًا من مبيعات الألبومات التقليدية، و103 آلاف وحدة ألبوم مكافئ للبث، والتي تعادل 141.08 مليون استماع صوتي عند الطلب. بالإضافة إلى ذلك، سجل الألبوم ألفي وحدة مكافئة للتراكات خلال الأسبوع.

