الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مطالبات بطرد تشوي سي وون من فرقة سوبر جونيور بعد دعمه تشارلي كيرك

تشوي سي وون، فيتو
تشوي سي وون، فيتو

تصدر الفنان والمغني الكوري الجنوبي تشوي سي وون، عضو فرقة الكيبوب سوبر جونيور الشهيرة، عناوين الأخبار مؤخرًا بعد موجة واسعة من الجدل أثارتها منشوراته على حسابه في إنستجرام. 

جاءت هذه الموجة بعد إعلان تشوي سي وون دعمه السياسي الأمريكي تشارلي كيرك، المعروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، مما أثار غضبًا عارمًا بين جمهوره.

على إثر ذلك، انطلقت حملة مقاطعة واسعة النطاق ضد الفنان على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثيرون بإبعاده عن الفرقة، بل ومنعه من مواصلة مسيرته التمثيلية.

تزايدت حدة الأزمة بعد قيام كل من ليتوك، قائد الفرقة، وزميله ييسونج، بإلغاء متابعته على إنستجرام. وفسر المتابعون هذه الخطوة بأنها إعلان صريح عن موقف الرفض من تصرفات زميلهم، مما أضاف بعدًا جديدًا للجدل المتصاعد، كما شوهدت الفرقة في آخر ظهور لها ترفض إلقاء التحية على الممثل بعد أن تسبب في خسائر كبيرة للفرقة بمنشوره الذي قام بحذفه من وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأخص قبل انطلاق حفل الفرقة بمناسبة ذكري إنشائها الـ 20.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشوي سي وون المغني الكوري الجنوبي تشارلي كيرك فرقة الكيبوب سوبر جونيور الكيبوب

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي نظام 3 سنوات،93.71% تكنولوجيا الصناعة والطاقة و95.86% تعليم تبادلي

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

سعر الفاكهة اليوم، الكانتلوب يواصل الارتفاع في سوق العبور

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 زراعي 3 سنوات،97% للتربية و93.8% للزراعة

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي 5 سنوات، 97.5 % للهندسة و97.11% للتربية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف منها البطاطس والبصل في سوق العبور

طن اليوريا العادي يتراجع 3241 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads