مطالبات بطرد تشوي سي وون من فرقة سوبر جونيور بعد دعمه تشارلي كيرك

تصدر الفنان والمغني الكوري الجنوبي تشوي سي وون، عضو فرقة الكيبوب سوبر جونيور الشهيرة، عناوين الأخبار مؤخرًا بعد موجة واسعة من الجدل أثارتها منشوراته على حسابه في إنستجرام.

جاءت هذه الموجة بعد إعلان تشوي سي وون دعمه السياسي الأمريكي تشارلي كيرك، المعروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، مما أثار غضبًا عارمًا بين جمهوره.

على إثر ذلك، انطلقت حملة مقاطعة واسعة النطاق ضد الفنان على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثيرون بإبعاده عن الفرقة، بل ومنعه من مواصلة مسيرته التمثيلية.

تزايدت حدة الأزمة بعد قيام كل من ليتوك، قائد الفرقة، وزميله ييسونج، بإلغاء متابعته على إنستجرام. وفسر المتابعون هذه الخطوة بأنها إعلان صريح عن موقف الرفض من تصرفات زميلهم، مما أضاف بعدًا جديدًا للجدل المتصاعد، كما شوهدت الفرقة في آخر ظهور لها ترفض إلقاء التحية على الممثل بعد أن تسبب في خسائر كبيرة للفرقة بمنشوره الذي قام بحذفه من وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأخص قبل انطلاق حفل الفرقة بمناسبة ذكري إنشائها الـ 20.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.