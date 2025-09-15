عقب فضيحة ساكاجوتشي كينتارو، إلغاء المؤتمر الصحفي لفيلم "Final Piece" بمهرجان بوسان

تأثرًا بضجة علاقته العاطفية التي أثيرت مؤخرًا، ألغى الممثل الياباني ساكاجوتشي كينتارو جدوله في كوريا الجنوبية.

كانت هذه الخطوة بمثابة تأكيد غير مباشر على التقارير التي تحدثت عن علاقة ثلاثية، بل وزعمت وجود خيانة زوجية، مما دفع الممثل الياباني للتغيب عن مهرجان بوسان السينمائي الدولي.

أعلن مهرجان بوسان السينمائي الدولي صباح اليوم عن إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم Final Piece، معبرًا عن أسفه لهذا التغيير المفاجئ.

وأوضح بيان المهرجان: "نأسف لإبلاغكم أنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي لـفيلم Final Piece بشكل اضطراري بسبب ظروف الضيف، نرجو منكم تفهم هذا التغيير المفاجئ في الجدول".

كان من المقرر أن يحضر المؤتمر ساكاجوتشي كينتارو إلى جانب الممثل واتانابي كين.

تفاصيل "مثلث الحب" التي هزت الرأي العام

بدأت القصة حين نشرت المجلة الترفيهية اليابانية شوكان بونشون تقريرًا كشفت فيه عن علاقة عاطفية تجمع ساكاجوتشي كينتارو بـ "A"، وهي خبيرة تجميل وتصفيف شعر تكبره بثلاث سنوات.

وذكر التقرير أن الثنائي يعيشان معًا منذ أربع سنوات، وأن علاقتهما كانت معروفة للمقربين منهما. لم تتوقف الصدمة عند هذا الحد، إذ أشارت المجلة إلى وجود تفاصيل جديدة حول علاقة ثلاثية محتملة تجمع بين ساكاجوتشي ونجمة شهيرة.

وسرعان ما كُشف عن هوية النجمة، وهي الممثلة اليابانية ناجانو ميي. ووفقًا لشهود عيان مقربين منها، فإن ساكاجوتشي واعدها بينما كان لا يزال مرتبطًا بـ "A"، وقد شوهدا يقضيان وقتًا معًا.

أما الصدمة الكبرى، فجاءت في الربيع الماضي عندما اعترف ساكاجوتشي بعلاقته بـ ناجانو ميي لـ "A". وذكر التقرير أن "A" تواصلت مباشرة مع ناجانو ميي لتحذرها من الاستمرار في لقاء ساكاجوتشي. وفي ردها على استفسارات مجلة شوكان بونشون، قالت مصادر مقربة من ناجانو ميي إن ساكاغجوتشي كان يرغب في مواعدتها ولكنه لم ينهِ علاقته بـ "A" بعد. وأضافت المصادر أنه بعد انتشار الشائعات، انفصل ساكاجوتشي عن "A".

لم تتوقف الفضيحة عند هذا الحد، فكشفت المجلة أن ناجانو ميي كانت متورطة في علاقة غرامية مع الممثل الياباني تاناكا كيي، وهو رجل متزوج، في خريف العام الماضي. وبشكل مثير للدهشة، أشارت شوكان بونشون إلى أن تاناكا كيي علم بعلاقة ناجانو ميي وساكاجوتشي عندما سمعها تذكر اسم ساكاجوتشي المستعار خلال جلسة شرب.

إلغاء الزيارة في اللحظة الأخيرة

مع تصاعد هذه الأخبار، ازدادت التساؤلات حول زيارة ساكاجوتشي كينتارو لكوريا الجنوبية لحضور مهرجان بوسان السينمائي الدولي. ورغم أن اللجنة التنفيذية للمهرجان أكدت في البداية عدم وجود أي تغيير في جدول زيارته، إلا أن قرار الإلغاء جاء في نهاية المطاف، ليضع حدًا للتكهنات ويؤكد أن الفضائح الشخصية كان لها تأثير مباشر على مسيرته المهنية.

