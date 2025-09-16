اليوم، قطع الكهرباء عن قريتين في دشنا بمحافظة قنا

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، إجراء أعمال الصيانة الدورية لمغذي أبومناع 1.

وأكدت الوحدة المحلية أنه سوف يتم فصل التيار الكهربي اليوم الثلاثاء من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الثامنة صباحًا، مشيرًا إلى أن المناطق التي سيتم فصل التيار عنها هي: "نجع الجحاريد، نجع الميات".

مناطق قطع الكهرباء بدشنا

وناشدت الوحدة المحلية، الأهالي تجهيز احتياجاتهم الأساسية خلال فترة انقطاع الكهرباء، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان التعامل السريع معها حتى عودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.