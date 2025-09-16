الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
محافظات

أقوال مثيرة لـ"العركي" أخطر تاجر مخدرات بقنا: تُبت وتخلصت من المال الحرام وبسدد ديون الغارمين

متهمة - صورة أرشيفية،
متهمة - صورة أرشيفية، فيتو

أدلى المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بمركز فرشوط بمحافظة قنا، بأقوال مثيرة أمام جهات التحقيق.

 

أقوال المتهم بالاتجار في الشابو بفرشوط


وأقر المتهم “حازم. ص.م. م” الشهير بـ"العركي"، أمام جهات التحقيق بممارسة نشاط الاتجار في المواد المخدرة في الفترة من عام 2020 حتى 2022، قبل أن يقرر التوبة والتوقف عن هذا النشاط، مشيرًا إلى أنه قرر التوبة والتخلص من الأموال الحرام بعد أن شعر بالذنب لتسببه في أضرار لحياة شباب وخراب لبيوت أسر.

وأضاف أنه يمتلك أملاكًا وشركات خارج مصر، وسبق وأن أطلق مبادرة لسداد ديون الغارمين، إذ قام بدفع ما يقرب من 6 ملايين جنيه، فضلًا عن رغبته في التبرع لدعم مستشفى فرشوط المركزي حتى يجد البسطاء مكانًا يليق بهم للعلاج.

وأوضح أن شخصا يمني الجنسية كان يساعده في دخول صفقات الشابو إلى مصر.

 وأقر بممارسة نشاط الاتجار في المواد المخدرة في الفترة من عام 2020 حتى 2022، قبل أن يقرر التوبة والتوقف عن هذا النشاط، مشيرًا إلى أنه قرر التوبة والتخلص من الأموال الحرام بعد أن شعر بالذنب لتسببه في أضرار لحياة شباب وخراب لبيوت أسر.

تفاصيل الواقعة بقنا

ترجع البداية عندما ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على المتهم خلال بث مباشر على صفحته بدأه عقب وصول الحملة الأمنية وكان بحوزته قرابة 50 كيلو جرامًا من مخدر الشابو، وطبنجة، ومبالغ مالية تقارب 400 ألف جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة تجارة المواد المخدرة.

