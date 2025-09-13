السبت 13 سبتمبر 2025
السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف طفل مقابل فدية 300 ألف دولار في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بالحبس 10 سنوات على المتهم بخطف طفل مقابل الحصول على 300 ألف دولار من والده في مدينة الوقف شمال محافظة قنا.

وذلك برئاسة المستشار عصام محمد عيسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين وضياء زين العابدين القاضي، وحضور أدهم عطية، وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج.

 

تفاصيل الواقعة في قنا

تعود أحداث الواقعة إلى 6 يوليو من عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم، أدهم.  ا. ع، 26 عاما حاصل بكالوريوس تجارة؛ تهمة خطف المجني عليه، علي. ن. س، 13 عاما، عن طريق الإكراه وطلب مبلغ  300 ألف دولار نظير إطلاق سراحه واحتجازه في قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي.

فيما تمكنت قوات الأمن من تحرير الطفل، وتم إحالة القضية  التي حملت رقم 3193 لسنة 2024 جنح مركز الوقف والمقيدة برقم 4376 لسنة 2024 كلي قنا التي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.

