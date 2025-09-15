بدء مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة مدينة السادات بالمجلس الأعلى للجامعات

عقدت اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات والمشكلة طبقًا للقرار الوزارى رقم (1351) بتاريخ 20 -7 -2025، مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة مدينة السادات يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر وذلك برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، وعضوية كل من: الدكتور أشرف محمود حاتم - وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتورو هاله حلمى السعيد - مستشار رئيس الجمهورية، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقا، والدكتور أحمد زكى بدر- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور هانی محفوظ هلال - وزير التعليم العالى الأسبق.

مقابلات المرشحين لرئاسة جامعة مدينة السادات



وقد بدأت اللجنة مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة مدينة السادات يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور مرشحى الجامعة لعضوية اللجنة: الدكتور أشرف محمد عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة السابق، والدكتور ماجد القمرى – رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق.

