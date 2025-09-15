الإثنين 15 سبتمبر 2025
بدء مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة مدينة السادات بالمجلس الأعلى للجامعات

عقدت اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات والمشكلة طبقًا للقرار الوزارى رقم (1351) بتاريخ 20 -7  -2025، مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة مدينة السادات يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر وذلك برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، وعضوية كل من: الدكتور أشرف محمود حاتم - وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتورو هاله حلمى السعيد - مستشار رئيس الجمهورية، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقا، والدكتور أحمد زكى بدر- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور هانی محفوظ هلال - وزير التعليم العالى الأسبق.

وقد بدأت اللجنة مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة مدينة السادات يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور مرشحى الجامعة لعضوية اللجنة: الدكتور أشرف محمد عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة السابق، والدكتور ماجد القمرى – رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق.

