القاهرة تتقدم 12 مركزًا في تصنيف أفضل تجمعات الابتكار عالميًا لعام 2025

الوحيدة في إفريقيا المدرجة في هذا التصنيف..

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنفوجراف أوضح فيه تقدم القاهرة في تصنيف أفضل تجمعات الابتكار على مستوى العالم لعام 2025.

وجاءت القاهرة في المركز الـ83 عالميًا ضمن قائمة أفضل 100 تجمع ابتكار، وذلك مقارنة بالمركز الـ95 الذي حققته في تصنيف أفضل 100 تجمع للعلوم والتكنولوجيا لعام 2024.

وأشار المركز إلى أن القاهرة تعد التجمع الوحيد على مستوى القارة الإفريقية المدرج في هذا التصنيف العالمي، ما يعكس مكانتها المتنامية كمركز إقليمي للابتكار والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

