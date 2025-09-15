الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوحيدة في إفريقيا المدرجة في هذا التصنيف..

القاهرة تتقدم 12 مركزًا في تصنيف أفضل تجمعات الابتكار عالميًا لعام 2025

مركز معلومات مجلس
مركز معلومات مجلس الوزراء، فيتو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنفوجراف أوضح فيه تقدم القاهرة في تصنيف أفضل تجمعات الابتكار على مستوى العالم لعام 2025.

وجاءت القاهرة في المركز الـ83 عالميًا ضمن قائمة أفضل 100 تجمع ابتكار، وذلك مقارنة بالمركز الـ95 الذي حققته في تصنيف أفضل 100 تجمع للعلوم والتكنولوجيا لعام 2024.

وأشار المركز إلى أن القاهرة تعد التجمع الوحيد على مستوى القارة الإفريقية المدرج في هذا التصنيف العالمي، ما يعكس مكانتها المتنامية كمركز إقليمي للابتكار والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء القاهرة تجمعات الابتكار على مستوى العالم تصنيف أفضل تجمعات الابتكار على مستوى العالم قائمة أفضل 100 تجمع ابتكار

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية ملامح الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية

مدبولي يتابع إجراءات فض التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي

مدبولي يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي

مدبولي: الحكومة تنفذ إصلاحات لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة

مدبولي: الالتزام بالسقف المالي للاستثمارات العامة ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

مدبولي: بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا

الحكومة: طرح فرص لإنشاء وتشغيل مستشفيات جديدة بعدد من المحافظات

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

نموذج طلب استقالة في قانون العمل الجديد

مصر وتركيا ترفضان سياسات حصار وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم

إندونيسيا: يجب أن يكون هناك رد عربي إسلامي على الضربة الإسرائيلية لقطر

نتنياهو بعد إدانة الهجوم على قطر: لماذا لم ينددوا بأفعال أمريكا في أفغانستان وباكستان؟

لم يتحدث للاعبين، كواليس ظهور الخطيب في الأهلي اليوم بعد التعادل مع إنبي

أدعية الأنبياء والصالحين في القرآن الكريم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الأنبياء والصالحين في القرآن الكريم

هل يحق للمرأة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها بأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الشرع في الاقتراض لتجهيز البنات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads