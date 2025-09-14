الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق في القدس برفقة نتنياهو

نتنياهو وروبيو عند
نتنياهو وروبيو عند حائط البراق

وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفقة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى حائط البراق في مدينة القدس المحتلة.

وأظهرت اللقطات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتنياهو وروبيو وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تل أبيب، وهم يتلون آيات توراتية أثناء تواجدهم في المكان.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، صباح اليوم الأحد، إلى إسرائيل لإجراء محادثات حول غزة وهجوم الدوحة.

وقبل مغادرته، أكد روبيو للصحفيين مجددا أن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راضين عن الغارة الإسرائيلية على قطر.

وقال روبيو إن علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل لن تتأثر، لكنه سيناقش مع الإسرائيليين كيفية تأثير الغارة على رغبة ترامب في ضمان عودة الرهائن المحتجزين لدى حماس، والقضاء على المسلحين وإنهاء الحرب في غزة.

 

صورة لوزير الخارجية الأمريكي ونتنياهو عند حائط البراق


وفي وقت سابق من اليوم الأحد وصل وزير الخارجية روبيو إلى إسرائيل.


و صرح وزير الخارجية قبل مغادرته بلاده بأن حماس "لا يمكنها البقاء فيما لو كان السلام في المنطقة هو الهدف".

