الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحفظ على 77 طن شاي وبن مجهول المصدر بمخزن غير مرخص في دمياط

حملة تموينية بدمياط
حملة تموينية بدمياط لضبط الأسواق

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، جهود الأجهزة المعنية لإحكام الرقابة على المنظومة التموينية.

وأسفرت الحملات التي أطلقتها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي عبد الكريم، بالتعاون مع مديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، عن ضبط مسئولي مخزن غير مرخص بكفر سعد.
وخلال الحملة تم التحفظ على 72.585 طن بن و4.675 طن شاي مجهول المصدر وبدون فواتير، بإجمالي 77.260 طن، كما تم تحرير محضر بالمخالفة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 

حملة تموينية بدمياط لضبط الأسواق
حملة تموينية بدمياط لضبط الأسواق

 

إحباط بيع سولار في السوق السوداء

وفي إطار متصل، تمكنت حملة تموينية أخرى من ضبط سيارة محملة بـ 8073 لتر سولار داخل إحدى محطات الوقود بمدينة فارسكور قبل بيعها في السوق السوداء.
وتم التحفظ على السيارة وجار تفريغ الكمية بأحد محطات التموين الرسمية، مع استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية الاجهزة المعنية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط السوق السودا حملة تموينية ضبط الأسواق لضبط الأسواق منظومة التموين مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظ دمياط

مواد متعلقة

فضيحة جنسية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال

محافظ دمياط يكرم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية

أسبوع إجازة لأسرة مسلسل "ابن مين فيهم" بطولة ليلى علوي

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

ضبط سيارة محملة بـ 7 آلاف لتر سولار دون ترخيص بدمياط

أسرة فيلم "ابن مين فيهم" تحصل على إجازة يومين لهذا السبب

قنبلة إيلون ماسك!.. الملياردير الأمريكى يعتزم تأسيس حزب ثالث..وترامب: “شيء سخيف”!!.. الجمهوريون يخشون من تمزيق  قاعدة الأصوات المحافظة وضرب فرصهم فى انتخابات 2026

الأكثر قراءة

فضيحة جنسية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال

نتنياهو بعد إدانة الهجوم على قطر: لماذا لم ينددوا بأفعال أمريكا في أفغانستان وباكستان؟

من أخلاق النبي، الإفتاء توضح أهمية صلة الأرحام وفضلها في الشريعة الإسلامية

وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة لقطر ودول الخليج

لماذا لم تتصد دول الخليج للضربة الإسرائيلية على قطر؟ أمين المجلس يفجر مفاجأة

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

أستاذ دراسات إسرائيلية: الإعلام العبري لا حديث له إلا عن رسائل السيسي في قمة الدوحة (فيديو)

نموذج طلب استقالة في قانون العمل الجديد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح

من أخلاق النبي، الإفتاء توضح أهمية صلة الأرحام وفضلها في الشريعة الإسلامية

أدعية الأنبياء والصالحين في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads