التحفظ على 77 طن شاي وبن مجهول المصدر بمخزن غير مرخص في دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، جهود الأجهزة المعنية لإحكام الرقابة على المنظومة التموينية.

وأسفرت الحملات التي أطلقتها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي عبد الكريم، بالتعاون مع مديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، عن ضبط مسئولي مخزن غير مرخص بكفر سعد.

وخلال الحملة تم التحفظ على 72.585 طن بن و4.675 طن شاي مجهول المصدر وبدون فواتير، بإجمالي 77.260 طن، كما تم تحرير محضر بالمخالفة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة تموينية بدمياط لضبط الأسواق

إحباط بيع سولار في السوق السوداء

وفي إطار متصل، تمكنت حملة تموينية أخرى من ضبط سيارة محملة بـ 8073 لتر سولار داخل إحدى محطات الوقود بمدينة فارسكور قبل بيعها في السوق السوداء.

وتم التحفظ على السيارة وجار تفريغ الكمية بأحد محطات التموين الرسمية، مع استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

