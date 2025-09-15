الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يستقبل السفيرة الأمريكية ويبحثان سبل التعاون المشترك

محافظ دمياط يستقبل
محافظ دمياط يستقبل السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات

استقبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمكتبه بديوان عام المحافظة السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة وأندرو دويهلير المسئول الاقتصادي بالسفارة. جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

محافظ دمياط يستقبل السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الامريكية
محافظ دمياط يستقبل السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الامريكية

 

عرض مقومات دمياط

رحب المحافظ بالسفيرة مؤكدا ان دمياط تعد من المحافظات الواعدة بما تمتلكه من مقومات متعددة في مختلف القطاعات. 

وأشار الى اشتهار دمياط بصناعة الاثاث وجودة الصانع الدمياطي وجهود الدولة لتطوير هذه الصناعة للوصول بها إلى الأسواق الدولية. كما استعرض شهرة المحافظة بصناعة الحلويات والالبان والاجبان، بالإضافة إلى امتلاكها لثلثي أسطول الصيد المصري وتميزها بمساحات مائية متنوعة مثل نهر النيل والبحر المتوسط وبحيرة المنزلة، موضحا أن هناك خطة لتعزيز صناعة الأسماك بالمحافظة.

 

المقومات السياحية والترويجية

تطرق المحافظ الى الجانب السياحي مؤكدا تميز مدينة رأس البر بموقعها الفريد عند التقاء البحر المتوسط بنهر النيل، والعمل على وضعها على خريطة السياحة العالمية. وكشف عن الجهود المبذولة للترويج لتلك المقومات من خلال مهرجان دمياط في نسخته الثانية المقرر عقده من 25 الى 27 سبتمبر الجاري، الى جانب مبادرة "مواهب دمياط" لدعم واكتشاف ورعاية الموهوبين وتهيئتهم للمشاركة في المسابقات محليا ودوليا.

خلال اللقاء ناقش الجانبان آليات دعم التعاون الثنائي خاصة في المجالين التجاري والاقتصادي. وأعربت السفيرة الأمريكية عن سعادتها بزيارة دمياط للمرة الثانية وانبهارها بما شاهدته من مقومات طبيعية واقتصادية وسياحية، مؤكدة تطلعها لتعزيز الشراكة ومد جسور التعاون مع المحافظة.

اختتم اللقاء بتبادل الدروع والهدايا التذكارية بين محافظ دمياط والسفيرة الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسطول الصيد المصري الاسواق الدولية البحر المتوسط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط السفيرة هيرو مصطفى جارج الولايات المتحده الامريكيه سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية مدينة رأس البر السفيرة الامريكية صناعة الاثاث

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتابع أعمال الرصف بطريق كفر شحاتة

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يتابع تنفيذ مشروعات النقل والصناعة.. يطالب قادة أمريكا وفرنسا وبريطانيا وهولندا بوقف حرب غزة وإدخال المساعدات.. ويستقبل وزير دفاع إيطاليا ورئيس أركان باكستان

قائمة بأسماء أوائل الشعبة العلمية المعفيين من التوزيع الجغرافي بتنسيق الجامعات 2025

افتتاح النسخة 25 من معرض "صنع في دمياط" بالإسكندرية

رئيس الوزراء في مؤتمر حاسم: مصر لا تعتمد على سنترال واحد.. ولدينا بنية احتياطية فعالة.. "مدبولي": قطرة دم واحدة تراق على الطرق لا تساوي الإنجازات.. و30% من حركة النقل على "الإقليمي"

ليلى علوي تصنع ريمونتادا سينمائية ناجحة مع بيومي فؤاد بـ فيلم جديد

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

الشارقة يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز على الغرافة 4-3 في دوري أبطال آسيا

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

نموذج طلب استقالة في قانون العمل الجديد

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

السيسي: مصر من أوائل الدول التي حذرت من اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة

عناد بني إسرائيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 70 من سورة البقرة (فيديو)

خدمات

المزيد

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في الاقتراض لتجهيز البنات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمينة الفتوى: لا فرق بين الرجل والمرأة في أحكام صلاة المسافر (فيديو)

عناد بني إسرائيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 70 من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
إندونيسيا: يجب أن يكون هناك رد عربي إسلامي على الضربة الإسرائيلية لقطر