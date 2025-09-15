محافظ دمياط يستقبل السفيرة الأمريكية ويبحثان سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمكتبه بديوان عام المحافظة السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة وأندرو دويهلير المسئول الاقتصادي بالسفارة. جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

محافظ دمياط يستقبل السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الامريكية

عرض مقومات دمياط

رحب المحافظ بالسفيرة مؤكدا ان دمياط تعد من المحافظات الواعدة بما تمتلكه من مقومات متعددة في مختلف القطاعات.

وأشار الى اشتهار دمياط بصناعة الاثاث وجودة الصانع الدمياطي وجهود الدولة لتطوير هذه الصناعة للوصول بها إلى الأسواق الدولية. كما استعرض شهرة المحافظة بصناعة الحلويات والالبان والاجبان، بالإضافة إلى امتلاكها لثلثي أسطول الصيد المصري وتميزها بمساحات مائية متنوعة مثل نهر النيل والبحر المتوسط وبحيرة المنزلة، موضحا أن هناك خطة لتعزيز صناعة الأسماك بالمحافظة.

المقومات السياحية والترويجية

تطرق المحافظ الى الجانب السياحي مؤكدا تميز مدينة رأس البر بموقعها الفريد عند التقاء البحر المتوسط بنهر النيل، والعمل على وضعها على خريطة السياحة العالمية. وكشف عن الجهود المبذولة للترويج لتلك المقومات من خلال مهرجان دمياط في نسخته الثانية المقرر عقده من 25 الى 27 سبتمبر الجاري، الى جانب مبادرة "مواهب دمياط" لدعم واكتشاف ورعاية الموهوبين وتهيئتهم للمشاركة في المسابقات محليا ودوليا.

خلال اللقاء ناقش الجانبان آليات دعم التعاون الثنائي خاصة في المجالين التجاري والاقتصادي. وأعربت السفيرة الأمريكية عن سعادتها بزيارة دمياط للمرة الثانية وانبهارها بما شاهدته من مقومات طبيعية واقتصادية وسياحية، مؤكدة تطلعها لتعزيز الشراكة ومد جسور التعاون مع المحافظة.

اختتم اللقاء بتبادل الدروع والهدايا التذكارية بين محافظ دمياط والسفيرة الأمريكية.

