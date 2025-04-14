قدميها لأطفالك يوميًا، مشروبات طبيعية تساعد على نوم هادئ وعميق

مشروبات طبيعية تساعد على نوم هادئ وعميق، يُعد النوم الجيد أحد أهم أركان النمو السليم للأطفال، فخلال ساعات النوم يحدث الكثير من العمليات الحيوية المهمة مثل بناء الخلايا، وتنظيم الهرمونات، وتعزيز المناعة، وتقوية الذاكرة.





أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه في كثير من الأحيان، تواجه الأمهات تحديات في جعل أطفالهن ينامون بسهولة وهدوء، سواء بسبب فرط النشاط أو القلق أو عادات النوم السيئة.

أضافت الدكتورة هدى، أن بعض المشروبات الطبيعية تلعب دورًا مهمًا في تهدئة الطفل، ومساعدته على الاسترخاء والدخول في نوم عميق دون اضطرابات.

أفضل مشروبات لمساعدة طفلك على النوم الهادئ

مشروبات عشبية لنوم هاديء

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، مجموعة من المشروبات الطبيعية التي يمكنكِ تقديمها لأطفالك مساءً، لتساعدهم على النوم بهدوء وعمق.



1. الحليب الدافئ

يُعتبر الحليب من أشهر المشروبات التي تعزز النوم لدى الأطفال، وذلك لاحتوائه على الحمض الأميني "التريبتوفان"، الذي يساعد الجسم على إنتاج هرموني السيروتونين والميلاتونين، وهما المسؤولان عن تحسين المزاج وتنظيم دورة النوم.



طريقة التقديم:

قومي بتدفئة كوب من الحليب وأضيفي له القليل من العسل الطبيعي إذا كان عمر طفلك فوق السنة. تجنبي تسخينه بشكل مفرط حتى لا يفقد بعض خصائصه الغذائية.



2. مغلي البابونج

البابونج من الأعشاب المعروفة بقدرتها على تهدئة الجهاز العصبي، كما أنه يخفف من التوتر والقلق، مما يجعله مثاليًا للأطفال الذين يعانون من الأرق أو التوتر قبل النوم.

طريقة التحضير:

ضعي ملعقة صغيرة من زهور البابونج في كوب ماء مغلي، وغطيه لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم صفيه وقدميه فاترًا لطفلك. يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتحسين المذاق.

ملاحظة: لا يُنصح بإعطاء الأطفال أقل من سنتين مشروبات عشبية إلا بعد استشارة الطبيب.

3. مشروب الموز بالحليب

يحتوي الموز على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران يساعدان على ارتخاء العضلات وتقليل التوتر. وعند دمجه مع الحليب، نحصل على مشروب متكامل يعزز النوم.

طريقة التحضير:

اخلطي نصف ثمرة موز ناضجة مع كوب من الحليب الدافئ في الخلاط، ويمكنكِ إضافة رشة قرفة ناعمة لمنح المشروب نكهة مميزة.

4. مشروب الكاكاو الطبيعي

الكاكاو الطبيعي (غير المحلى) يحتوي على مركبات تساعد على تهدئة الأعصاب وتعزيز الشعور بالراحة. لكن يجب استخدام كمية صغيرة منه وتجنّب الأنواع التجارية الغنية بالكافيين والسكر.

طريقة التحضير:

ذوبي نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام في كوب من الحليب الدافئ، مع إضافة القليل من العسل. قدّميه مرة أو مرتين في الأسبوع كنوع من التغيير.

5. مغلي النعناع

النعناع له تأثير مهدئ على المعدة والأعصاب، ويُعد مناسبًا للأطفال الذين يعانون من آلام خفيفة في البطن قبل النوم أو من التوتر العام.

طريقة التحضير:

ضعي أوراق نعناع طازجة أو مجففة في كوب ماء مغلي، اتركيه لمدة 5 دقائق، ثم صفيه وقدميه فاترًا. هذا المشروب يمنح الطفل شعورًا بالراحة ويهيئه للنوم.

6. مشروب الشوفان بالحليب

الشوفان يحتوي على مادة الميلاتونين الطبيعية وبعض الكربوهيدرات التي تساعد الدماغ على امتصاص التريبتوفان الموجود في الحليب بشكل أفضل.

طريقة التحضير:

اطبخي ملعقتين من الشوفان في كوب من الحليب على نار هادئة، وحرّكيه حتى يغلظ قوامه قليلًا. يمكن إضافة رشة قرفة أو القليل من العسل. هذا المشروب مغذٍ ويشبع الطفل أيضًا قبل النوم.

7. ماء الزهر مع الحليب

يُعرف ماء الزهر بخصائصه المهدئة للأعصاب، وهو من العلاجات الشعبية القديمة المستخدمة للأطفال. يمكن دمجه مع الحليب لإضافة نكهة لطيفة ومهدئة.

طريقة التقديم:

أضيفي نصف ملعقة صغيرة من ماء الزهر إلى كوب من الحليب الدافئ. لا يُنصح بالإكثار منه، فقط مرة أو مرتين في الأسبوع.

النوم الهاديء

نصائح لمساعدة أطفالك على النوم الجيد



وتقدم الدكتورة هدى، الى جانب المشروبات الطبيعية، مجموعة من النصائح التي تساعدك في رحلتك مع أطفالك من أجل حولهم على نوم هادئ وعميق.

ثبّتي روتينًا للنوم: حددي وقتًا ثابتًا لنوم الطفل يوميًا، وساعديه على التعود على طقوس مهدئة مثل قراءة قصة أو تشغيل موسيقى هادئة.

تجنبي السكريات والكافيين: لا تقدمي الشوكولاتة أو العصائر الصناعية أو المشروبات الغازية في المساء، فهي ترفع نشاط الطفل وتصعب عليه النوم.

قللي من استخدام الشاشات قبل النوم: الضوء الأزرق الصادر من الشاشات يؤثر سلبًا على إنتاج الميلاتونين، لذا يُفضل إيقاف استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل ساعة على الأقل من النوم.

تهيئة الجو: احرصي على أن تكون غرفة الطفل مظلمة ومعتدلة الحرارة وخالية من الضوضاء، مما يساعده على نوم أعمق.







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