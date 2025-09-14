الإثنين 15 سبتمبر 2025
عقوبات مالية على لاعبي الأهلي بعد التعادل مع إنبي

الأهلي
الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب التعادل أمام إنبي في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، وذلك بسبب تراجع الأداء ونتائج الفريق.

وأكد المصدر أن  وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي، سيطبق الائحة الداخلية، مشيرا أنه سيتولى تنفيذ العقوبات بخصم جزء من رواتب اللاعبين الشهرية.

مباراة الأهلي وإنبي

 تعادل النادي الأهلي، مع نظيره إنبي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وإنبي 

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لـ النادي الأهلي، في شباك نظيره إنبي بالدقيقة 34.

وفي الدقيقة 27 خرج أحمد سيد زيزو من المباراة بسبب الإصابة، فيما شارك بدلا منه طاهر محمد طاهر.

وفي الوقت بدلا من الضائع قرر حكم الساحة طرد محمد الشناوي، بعد تدخله على مهاجم إنبي قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو ويكتفي بإعطائه بطاقة صفراء.

وسجل أحمد العجوز هدف تعادل إنبي في مرمى النادي الأهلي، بالدقيقة 65 من ركلة جزاء.

تعرف على ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، في المقابل، يحتل إنبي المركز السابع برصيد 9 نقاط.

