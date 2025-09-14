عماد النحاس بعد تعادل الأهلي مع إنبي: ضياع نقطتين يجعل موقفنا صعبا بالدوري

أعرب عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عدم رضاه عن التعادل أمام إنبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “دخلنا المباراة من أجل تحقيق الفوز، وقدمنا شوط أول جيد، لكن ضياع نقطتين في جدول الترتيب يجعل الموقف صعب”.

وأضاف: "ضربة الجزاء التي احتسبت ضدنا كان من المفترض أن تحتسب كرة مشابهة لتريزيجيه لصالحنا، فالمنطق يقتضي احتسابها مثل الأولى، لكن الحكم لم يحتسبها."

وأوضح المدير الفني أن الأهلي لم يستفد من التغييرات خلال اللقاء، مشيرا إلى أن التوتر وفقدان التركيز في الدقائق الأخيرة أثرا بشكل مباشر على أداء الفريق".

وعن مشاركة أحمد مصطفى زيزو رغم إصابته الطفيفة قبل اللقاء، قال النحاس: "لم أخاطر به، اللاعب نفسه أكد جاهزيته بنسبة 100%، وأبلغني أنه قادر على تحمل المسؤولية، لذلك دفعنا به أساسيا، رغم أننا كنا قد جهزنا طاهر محمد طاهر كبديل."

مباراة الأهلي وإنبي

تعادل النادي الأهلي، مع نظيره إنبي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

مباراة الأهلي وإنبي

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لـ النادي الأهلي، في شباك نظيره إنبي بالدقيقة 34.

وفي الدقيقة 27 خرج أحمد سيد زيزو من المباراة بسبب الإصابة، فيما شارك بدلا منه طاهر محمد طاهر.

وفي الوقت بدلا من الضائع قرر حكم الساحة طرد محمد الشناوي، بعد تدخله على مهاجم إنبي قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو ويكتفي بإعطائه بطاقة صفراء.

وسجل أحمد العجوز هدف تعادل إنبي في مرمى النادي الأهلي، بالدقيقة 65 من ركلة جزاء.

تعرف على ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، في المقابل، يحتل إنبي المركز السابع برصيد 9 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.