الإثنين 15 سبتمبر 2025
اختبارات المنشطات تؤجل مران ريال مدريد 60 دقيقة استعدادا لمارسيليا

ريال مدريد
 دوري أبطال أوروبا، يخوض ريال مدريد، تحضيراته الأخيرة من أجل مواجهة مارسيليا، غدا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فقد تأخر تدريب ريال مدريد هذا الصباح لمدة ساعة كاملة، بسبب حضور مسئولي الليجا في المدينة الرياضية للملكي لإجراء اختبارات المنشطات.

وفي سياق آخر، أكدت صحيفة "ذا أتلتيك" أن إدواردو كامافينجا وجود بيلينجهام وإندريك بدأوا المشاركة في التدريبات الجماعية.

بينما شهد مران اليوم الإثنين، غياب الثنائي أنطونيو روديجر وفيرلاند ميندي.

يذكر أن ريال مدريد تغلب هذا الأسبوع على ريال سوسييداد بنتيجة 2-1 على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإسباني.

