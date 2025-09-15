ترتيب الدوري الإسباني، برشلونة يطارد ريال مدريد في صراع الصدارة

ترتيب الدوري الإسباني، واصل برشلونة ضغطه على ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما سحق البرسا نظيره فالنسيا 6-0 ليرتقي للمركز الثاني خلف الريال.

ويتواجد ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة بعدما خاض 4 مواجهات ويليه برشلونة بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط بعدما سقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو 1-1 بالجولة الثالثة.

وتختتم اليوم الاثنين مباريات الجولة الرابعة من الدوري الاسباني بمواجهة إسبانيول ضد ريال مايوركا في تمام العاشرة مساء.

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 12 نقطة

2- برشلونة 10 نقاط

3- أتلتيك بيلباو 9 نقاط

4- خيتافي 9 نقاط

5- فياريال 7 نقاط

6- إسبانيول 7 نقاط

7- ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط

8- إلتشي 6 نقاط

9- أوساسونا 6 نقاط

10- ريال بيتيس 6 نقاط

11- أتلتيكو مدريد 5 نقاط

12- إشبيلية 4 نقاط

13- رايو فاليكانو 4 نقاط

14- سيلتا فيجو 4 نقاط

15- فالنسيا 4 نقاط

16- ريال أوفييدو 3 نقاط

17- ريال سوسييداد نقطتان

18- ليفانتي نقطة واحدة

19- مايوركا نقطة واحدة

20- جيرونا نقطة واحدة

