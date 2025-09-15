الإثنين 15 سبتمبر 2025
رياضة

ترتيب الدوري الإسباني، برشلونة يطارد ريال مدريد في صراع الصدارة

برشلونة
برشلونة

ترتيب الدوري الإسباني، واصل برشلونة ضغطه على ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما سحق البرسا نظيره فالنسيا 6-0 ليرتقي للمركز الثاني خلف الريال.

 

ويتواجد ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة بعدما خاض 4 مواجهات ويليه برشلونة بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط بعدما سقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو 1-1 بالجولة الثالثة.

وتختتم اليوم الاثنين مباريات الجولة الرابعة من الدوري الاسباني بمواجهة إسبانيول ضد ريال مايوركا  في تمام العاشرة مساء.

ترتيب الدوري الإسباني 

1- ريال مدريد 12 نقطة 
2- برشلونة 10 نقاط
3- أتلتيك بيلباو 9 نقاط
4- خيتافي 9 نقاط
5- فياريال 7 نقاط
6- إسبانيول 7 نقاط
7- ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط
8- إلتشي 6 نقاط
9- أوساسونا 6 نقاط
10- ريال بيتيس 6 نقاط
11- أتلتيكو مدريد 5 نقاط
12- إشبيلية 4 نقاط
13- رايو فاليكانو 4 نقاط
14- سيلتا فيجو 4 نقاط
15- فالنسيا 4 نقاط
16- ريال أوفييدو 3 نقاط
17- ريال سوسييداد نقطتان
18- ليفانتي نقطة واحدة
19- مايوركا نقطة واحدة
20- جيرونا نقطة واحدة

جدول ترتيب الدوري الإسباني


 

