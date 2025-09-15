ترتيب الدوري الإسباني، برشلونة يطارد ريال مدريد في صراع الصدارة
ترتيب الدوري الإسباني، واصل برشلونة ضغطه على ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما سحق البرسا نظيره فالنسيا 6-0 ليرتقي للمركز الثاني خلف الريال.
ويتواجد ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة بعدما خاض 4 مواجهات ويليه برشلونة بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط بعدما سقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو 1-1 بالجولة الثالثة.
وتختتم اليوم الاثنين مباريات الجولة الرابعة من الدوري الاسباني بمواجهة إسبانيول ضد ريال مايوركا في تمام العاشرة مساء.
ترتيب الدوري الإسباني
1- ريال مدريد 12 نقطة
2- برشلونة 10 نقاط
3- أتلتيك بيلباو 9 نقاط
4- خيتافي 9 نقاط
5- فياريال 7 نقاط
6- إسبانيول 7 نقاط
7- ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط
8- إلتشي 6 نقاط
9- أوساسونا 6 نقاط
10- ريال بيتيس 6 نقاط
11- أتلتيكو مدريد 5 نقاط
12- إشبيلية 4 نقاط
13- رايو فاليكانو 4 نقاط
14- سيلتا فيجو 4 نقاط
15- فالنسيا 4 نقاط
16- ريال أوفييدو 3 نقاط
17- ريال سوسييداد نقطتان
18- ليفانتي نقطة واحدة
19- مايوركا نقطة واحدة
20- جيرونا نقطة واحدة
