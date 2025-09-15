الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ارتجاج في المخ، سر غياب نجم مغربي عن مواجهة ريال مدريد

مارسيليا، فيتو
 كشفت تقارير صحفية عن تأكد غياب المغربي نايف أكرد، مدافع مارسيليا، عن مباراة فريقه أمام ريال مدريد، غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا. 

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن أكرد سيبقى في مارسيليا، من أجل الخضوع للبروتوكول الطبي الخاص بالتعامل مع إصابات الارتجاج في المخ.

وأضافت أن نايف أكرد أصيب في فوز مارسيليا 4-0 على لوريان، يوم الجمعة الماضي، في بطولة الدوري الفرنسي.

وأشارت إلى أن المدافع المغربي لم يهنأ بهز الشباك في ظهوره الأول بقميص الفريق الفرنسي، الذي انضم إليه قادما من وست هام خلال الصيف الجاري.

ولفتت: "في المقابل سيعود لدفاع مارسيليا، القائد ليوناردو باليردي، الذي حصل على راحة من مباراة الجمعة بعد عودته متأخرا من صفوف منتخب الأرجنتين، وشكواه من آلام في قدمه".

وختمت: "الصحيفة بأن باليردي سيكون حاضرًا للمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الإثنين.

نايف أكرد المغربي نايف أكرد ريال مدريد دوري ابطال اوروبا مارسيليا

عاجل
