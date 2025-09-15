الإثنين 15 سبتمبر 2025
أنشيلوتي يصدم ريال مدريد ويتسلم جائزة الكرة الذهبية 2024

أنشيلوتي
أنشيلوتي

الكرة الذهبية، نشر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الحالي، وريال مدريد السابق صورته مع جائزة أفضل مدرب في العالم. 

وكتب أنشيلوتي، على الصورة عبر صفحته علي موقع الصور انستجرام "سعيد جدًا بتسلم الكرة الذهبية 2024. شكرًا جزيلًا لكل من جعل ذلك ممكنًا".

وكان كارلو أنشيلوتي قد حصد جائزة كرويف لأفضل مدرب في حفل الكرة الذهبية 2024 الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، خلال أكتوبر الماضي.


يذكر أن ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، قرر مقاطعة حفل الكرة الذهبية في العام الماضي، بسبب عدم منح فينيسيوس جونيور، جائزة أفضل لاعب في العالم، والتي ذهبت إلى رودري لاعب وسط مانشستر سيتي.

وكان فينيسيوس يتوقع حصوله على الكرة الذهبية، عقب تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، لكن الميرنجي حصل على معلومات مؤكدة قبل الحفل، بأن الجائزة ستذهب إلى رودري، ولذا اتخذ قرار المقاطعة.

