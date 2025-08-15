نتائج قرعة دوري أبطال آسيا

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2، عن وقوع النصر السعودي في المجموعة الرابعة، التي تضم منافسين من العراق وطاجيكستان والهند.

وأوقعت القرعة – التي أجريت اليوم الجمعة – النصر في مجموعة تبدو سهلة نظريًا، حيث تضم كلًا من الزوراء العراقي، واستقلال الإيراني، وغوا الهندي.

ويُعتبر الزوراء هو أقوى منافس للنصر في مجموعته، علمًا بأن العالمي سبق له أن واجه فريقًا عراقيًا في نسخة الموسم الماضي من دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو الشرطة، حيث انتهى اللقاء بينهما بالتعادل.

المجموعة الأولى: الوصل الإماراتي، استقلال الإيراني، المحرق البحريني، والوحدات الأردني.

المجموعة الثانية: الأهلي القطري، أنديجون الأوزبكي، الخالدية البحريني، وأركاداخ التركماني.

المجموعة الثالثة: الحسين إربد الأردني، أهال التركماني، سيباهان الإيراني، وموهون باجان الهندي.

المجموعة الرابعة: النصر السعودي، الزوراء العراقي، واستقلال الإيراني، وغوا الهندي

النسخة السابقة

وكان الشارقة الإماراتي قد توج بطلًا لنسخة دوري أبطال آسيا 2 الماضية بعد فوزه على ليون سيتي سيلورز السنغافوري.

ويُذكر أن النصر وصل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام كاواساكي الياباني، وحل ثالثًا في الدوري المحلي، ما أهّله للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2، بعد أن شارك الأهلي كحامل للقب النسخة السابقة.

