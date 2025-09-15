الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال آسيا، الشارقة يتأخر أمام الغرافة 2-0 في الشوط الأول

الغرافة القطري، فيتو
الغرافة القطري، فيتو

دوري أبطال آسيا، انتهى الشوط الأول من مباراة الشارقة الإماراتي أمام الغرافة القطري، بتقدم الأخير بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمعهما ألان على ملعب استاد الشارقة، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 

أحرز هدف التقدم لصالح الغرافة اللاعب ياسين إبراهيمي في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، ثم عزز خوسيلو التقدم لفريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 45+4 

أعلن الصربي ميلوش ميلوييفيتش، المدير الفني لفريق الشارقة الإماراتي، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه الغرافة القطري في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يترقب الجمهور العربي هذا اللقاء الافتتاحي الهام بشغف كبير، وهو ما يضع الفريق تحت ضغط تحقيق بداية قوية في المجموعة التي تضم فرقًا قوية.

الشارقة الإماراتي، فيتو
الشارقة الإماراتي، فيتو

تشكيل فريق الشارقة أمام الغرافة

دخل فريق الشارقة مباراته أمام الغرافة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: درويش محمد.

خط الدفاع: فلاديمير بريجوفيك، مارو كاتينيك، يومين تشو، خالد الظنحاني

خط الوسط: ماركوس ميلوني، جرونيمي بوبليتي، فيتا فيتاي، شاهين عبد الرحمن.

خط الهجوم: لوان بيريرا، راي ماناج.

تشكيل الغرافة أمام الشارقة في دوري أبطال آسيا

فيما دخل فريق الغرافة القطري مباراته أمام الشارقة بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى: خليفة بابكر ندياي

خط الدفاع: ديم تراوري – جانج هيون سو – أيوب محمد

خط الوسط: فرجاني ساسي – ألفارو دجالو – فابريسيو دياز – ريان أحمد العلي

خط الهجوم: خوسيلو – محمد مونتاري – ياسين براهيمي

مباراة الشارقة أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا 

يُعدّ هذا اللقاء تحديًا كبيرًا لفريق الشارقة في مستهل مشواره الآسيوي، حيث يسعى لتحقيق الفوز الأول الذي يعزز موقفه في المجموعة ويمنحه دفعة معنوية كبيرة للمباريات القادمة، وهو ما يجعل التركيز على كل تفصيلة في هذا التشكيل ضروريًا لبناء أساس قوي لمشوار الفريق في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال آسيا الشارقة الإماراتي الغرافة القطري ملعب استاد الشارقة دوري أبطال آسيا للنخبة ياسين ابراهيمي ميلوش ميلوييفيتش

مواد متعلقة

الدوري الإماراتي، فوز شباب الأهلي على بني ياس وتعادل خورفكان مع الشارقة

الكشف عن مواعيد مباريات النصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2

الجدول الكامل لثلاثي السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

السيسي: نرفض استهداف إسرائيل للمدنيين وسياسية العقاب الجماعي والتجويع ضد أهالي غزة

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

السيسي: حسم القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار فى المنطقة

السيسي يؤكد رفض مصر التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

خدمات

المزيد

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إفشاء السلام، الإفتاء توضح مكانته وصيغه في الإسلام

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
البرهان: وحدة صفنا وتماسك موقفنا هو السبيل الوحيد للحفاظ على أمننا وسيادتنا البرهان: العدوان على الدوحة لا يمس قطر فقط بل يبعث برسالة مقلقة للعالم كله رئيس المالديف: العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو عدوان على السلام نفسه السيسي: مصر من أوائل الدول التي حذرت من اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة الرئيس اللبناني: المستهدف الحقيقي من العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو مفهوم الوساطة 