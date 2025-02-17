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رياضة

الغرافة القطري يودع دوري أبطال آسيا بعد الخسارة أمام أهلي جدة برباعية (صور)

أهلي جدة
أهلي جدة

فاز فريق أهلي جدة السعودي على نظيره الغرافة القطري بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2024-2025، على مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وكان أهلي جدة تأهل رسميًا إلى دور الـ16 قبل مباراة اليوم وبهذا الفوز احتل صدارة المجموعة برصيد 22 نقطة، فيما ودع  الغرافة بطولة دوري أبطال آسيا بعد ما احتل المركز التاسع في المجموعة بعد ما حصد 7 نقاط فقط. 

ويتأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى، بينما ويودع البطولة أصحاب المراكز من 9 إلى 12.

 

أهداف مباراة أهلي جدة والغرافة القطري 

وتقدم الغرافة في الدقيقة 6 عن طريق خوسيلو من ركلة جزاء، قبل أن يرد الأهلي بأربعة أهداف عن طريق روبرت فيرمينو وإيفان توني وجالينو ورياض محرز، وعاد الغرافة وقلص الفارق وسجل هدفا عن طريق الجزائري ياسين إبراهيمي. 

تشكيل أهلي جدة ضد الغرافة القطري 

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: ماتيو دامس - ميريح ديميرال - روجير إيبانيز - سعد بالعبيد.

في خط الوسط: رياض محرز - فرانك كيسي - جابري فيجا.

في خط الهجوم: جالينو - روبرتو فيرمينو - إيفان توني

 

 


 

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