البرهان: عدوان الاحتلال على الدوحة انتهاك صارخ لا يمس قطر فقط بل يبعث برسالة مقلقة للعالم

قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان اليوم الإثنين، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة: نؤمن بأن وحدة صفنا وتماسك موقفنا هو السبيل الوحيد للحفاظ على أمننا وسيادتنا.



البرهان: العدوان على الدوحة انتهاك صارخ لا يمس قطر فقط بل يبعث برسالة مقلقة لكل العالم

وأضاف رئيس مجلس السيادة في السودان: ندعو لتحرك عربي وإسلامي جاد يعيد الأمور لنصابها الصحيح والعدوان على الدوحة انتهاك صارخ لا يمس قطر فقط بل يبعث برسالة مقلقة لكل العالم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.