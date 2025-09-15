ولي العهد الكويتي: أمن قطر ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي

جدد ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، خلال كلمته اليوم الاثنين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة تأكيد بلاده الدعم التام لما تتخذه دولة قطر من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

ولي العهد الكويتي: أمن دولة قطر ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي



وأضاف ولي عهد الكويت في كلمته: العدوان الإسرائيلي على قطر لم يكن إلا دليلا واضحا على نوايا الاحتلال في نسف جهود السلام



وتابع ولي العهد الكويتي إن أمن دولة قطر ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي وقمتنا اليوم جاءت لتجدد إدانتنا للعدوان الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال على دولة قطر



