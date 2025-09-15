أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة "سوزوكي" أمام مصنع الشريف بطريق السلام أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة "سوزوكي" بالقليوبية

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتعاون مع مجلس المدينة بمعداتها ورفع آثار الحادث وتجنيب السيارات المتسببة في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة اللواء أشرف جاب الله مدير الأمن، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بلاغًا بالواقعة.

انتقلت على الفور القوات إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى الخانكة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

