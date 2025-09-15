أستاذ علوم سياسية: كلمة السيسي في قمة الدوحة رسالة حاسمة ضد التوسع الإسرائيلي

قالت الدكتورة هبة البشبيشى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية بالدوحة، حملت العديد من الرسائل المهمة يأتى على رأسها الرفض المصرى لسياسة التوسع والهيمنة التى تسعى إسرائيل إليها على حساب الحق الفلسطينى والعربى، من خلال أعمال القتل والتدمير بهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لفرض الهيمنة الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية

كلمات الرئيس السيسي تحذير للصمت العالمى على الجرائم الإسرائيلية

وأكدت فى تصريح لفيتو أن كلمات الرئيس السيسي كانت بمثابة تحذير للصمت العالمى على الجرائم الإسرائيلية بأن إسرائيل ليس لديها القدرة للتعامل مع السلام، وأن الاستقرار فى المنطقة لن يتحقق فى ظل الممارسات الإسرائيلية، بالإضافة إلى توجيه الرئيس لرسالة حاسمة للقيادات الإسرائيلية بأن مصر لن تقبل بما تسعى إسرائيل لفرضه على المنطقة من تصفية القضية الفلسطينية والهيمنة على قطاع غزة ولابد من الوصول إلى حل الدولتين

الظروف الحالية تقتضى ضرورة إعادة النظر فى المقترح المصرى بإنشاء قوات ردع عربية

وواصلت هبة البشبيشى حديثها قائلة: إن الظروف الحالية تقتضى ضرورة إعادة النظر فى المقترح المصرى بإنشاء قوات ردع عربية للتصدى لأى عدوان على الدول العربية، خاصة بعد التمادى الإسرائيلى فى عدوانها على الشعب الفلسطينى، وعلى الدوحة فى قطر مؤخرا، وهو الأمر الذى يستوجب إعادة النظر إلى وجود قوات عربية موحدة خاصة وأن مصر لن تقبل المساس بأراضيها وهو ما يضع اتفاقية كامب ديفيد على المحك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.