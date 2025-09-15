قال رئيس المالديف محمد معز، في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة: إن العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو عدوان على السلام نفسه، وهو يقوض جهود الوساطة.



رئيس المالديف: العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو عدوان على السلام نفسه

وأضاف رئيس المالديف: إن الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة هي هجوم على الكرامة الإنسانية، وتقوض الأمل والسلام في المنطقة.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في كلمته اليوم الاثنين، خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة: إن العدوان الإسرائيلي على الدوحة ليس عارضا أو واقعة عابرة.

الرئيس الموريتاني: يتحتم علينا مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

وأضاف الرئيس الصومالي: إن العدوان الإسرائيلي على الدوحة حلقة تندرج في سلسلة من السياسات العدوانية التي دأب الاحتلال على انتهاجها.



وتابع: يتحتم علينا الانتقال إلى موقف موحد متماسك وفعل جماعي في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

