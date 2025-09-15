انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة في الدوحة

إنطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة (غير العادية) فى الدوحة، وذلك بعد استهداف إسرائيل مقرات سكنية يقطنها قياديون من حركة "حماس" في العاصمة الدوحة، الثلاثاء الماضي.

الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير

و تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين، القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس في قطر.

وتناقش القمة مشروع قرار بشأن هجوم الاحتلال على دولة قطر، مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، الذي عقد أمس الأحد.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع البيان الختامي الذي يدين العدوان الإسرائيلي على قطر، تمهيدًا لاعتماده من قبل القادة في الجلسة الرئيسية، على أن ترفع التوصيات النهائية إلى القمة لاعتمادها رسميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.