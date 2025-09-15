الإثنين 15 سبتمبر 2025
انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة في الدوحة

الدوحة، فيتو
إنطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة (غير العادية) فى الدوحة، وذلك بعد استهداف إسرائيل مقرات سكنية يقطنها قياديون من حركة "حماس" في العاصمة الدوحة، الثلاثاء الماضي.

 الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير

و تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين، القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس في قطر.

وتناقش القمة مشروع قرار بشأن هجوم الاحتلال على دولة قطر، مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، الذي عقد أمس الأحد.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع البيان الختامي الذي يدين العدوان الإسرائيلي على قطر، تمهيدًا لاعتماده من قبل القادة في الجلسة الرئيسية، على أن ترفع التوصيات النهائية إلى القمة لاعتمادها رسميًا.

