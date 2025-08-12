16 فائدة صحية مذهلة لتناول القهوة الخضراء، أبرزها الحماية من " الشلل الرعاش"

فوائد القهوة الخضراء، القهوة الخضراء من المشروبات الطبيعية الشهيرة التي لها شهرة واسعة على مستوى العالم ولها عشاق كثيرون.

وفوائد القهوة الخضراء، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة واشتهرت بفاعليتها في إنقاص الوزن.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن القهوة الخضراء هي حبوب البن الخام التي لم تتعرض لعملية التحميص، لذلك تحتفظ بنسبة عالية من المركبات الفعالة، وأهمها حمض الكلوروجينيك، وهو مركب نباتي مضاد للأكسدة ارتبط بالعديد من الفوائد الصحية.

وأضاف:" في السنوات الأخيرة، أصبحت القهوة الخضراء منتجًا شائعًا بين الأشخاص الباحثين عن طرق طبيعية لدعم الصحة، وخسارة الوزن، وتحسين الأداء البدني والعقلي".

فوائد القهوة الخضراء

فوائد القهوة الخضراء للصحة

وتابع، أن من فوائد القهوة الخضراء للصحة:

يحتوي مستخلص القهوة الخضراء على حمض الكلوروجينيك الذي قد يساهم في تقليل امتصاص الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي، مما يساعد على خفض مستوى السكر في الدم وتقليل تراكم الدهون.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القهوة الخضراء مع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في تقليل الوزن ومحيط الخصر، خاصة عند الاستمرار عليها لفترات مناسبة.

حمض الكلوروجينيك قد يحسن حساسية الإنسولين ويبطئ إفراز الجلوكوز في الدم بعد الوجبات.

يساعد مرضى ما قبل السكري أو من يعانون من مقاومة الإنسولين على تنظيم مستويات السكر، مما يقلل من خطر تطور مرض السكري من النوع الثاني.

مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة الخضراء تساهم في تقليل الالتهابات، وخفض ضغط الدم المرتفع.

تقلل من أكسدة الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل خطر تراكم الترسبات في الشرايين.

تحتوي القهوة الخضراء على كمية معتدلة من الكافيين، مما يمنح الجسم طاقة ونشاط دون الشعور بالتوتر الزائد الذي قد يسببه الإفراط في شرب القهوة المحمصة.

تساعد على تحسين اليقظة والتركيز وتقليل الشعور بالتعب.

مضادات الأكسدة والكافيين المعتدل قد يساعدان في حماية الخلايا العصبية من التلف، وتقليل خطر الأمراض العصبية المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الزهايمر وباركنسون.

تعزز القدرة على التعلم وتحسين الذاكرة قصيرة المدى.

بعض الدراسات تشير إلى أن القهوة الخضراء قد تقلل من تراكم الدهون في الكبد، مما يحميه من الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي.

تساعد على تحسين إنزيمات الكبد ودعمه في أداء وظائفه الحيوية.

حمض الكلوروجينيك ومضادات الأكسدة الأخرى تحارب الجذور الحرة، مما يحمي خلايا الجلد من التلف المبكر ويبطئ ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

تساعد على الحفاظ على مرونة الجلد ونضارته.

القهوة الخضراء قد تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك الخفيف.

تعمل على تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

محاذير تناول القهوة الخضراء

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يجب اتباع بعض التعليمات عند تناول القهوة الخضراء، منها:-

قد تسبب الأرق أو زيادة ضربات القلب إذا تم تناولها بكميات كبيرة بسبب الكافيين.

ينصح الحوامل والمرضعات ومرضى القلب باستشارة الطبيب قبل الاستخدام.

قد تتفاعل مع بعض الأدوية مثل أدوية الضغط أو السكري، لذا يجب الحذر.

