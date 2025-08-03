الأحد 03 أغسطس 2025
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محافظات

الفيوم أول الجمهورية في مبادرة الكشف المبكر عن ضعف سمع حديثي الولادة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة في مستشفي طامية، فيتو

أعلنت مديرية والصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنها حصلت على المركز الأول في مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، ومبادرة دعم صحة المراة، عن شهر يوليو 2025. 

جولة لوكيل وزارة الصحة بمستشفى طامية المركزي

وفي سياق منفصل تابع الدكتور أيمن عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، مستشفى طامية المركزي، وشملت الجولة  قسم الطوارئ للتعرف على مدى جاهزية الأطباء لاستقبال الحالات الحرجة، وتابع مركز الغسيل الكلوي، وقسم العمليات، وشدد علي قبول حالات الطوارئ، واوصى بزيادة عمليات العظام ووالقسطرة القلبية للقضاء على قوائم الانتظار والتواصل معه بشكل مستمر لتذليل اي عقبات لصالح المرضى.

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يذكر ان مستشفى طامية المركزى قد حصلت على المركز الاول على مستوى الجمهورية خلال النصف الاول من العام الجارى فى عمليات القلب المفتوح وحققت نجاحا بنسبة 100%.

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