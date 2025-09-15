عناد بني إسرائيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 70 من سورة البقرة (فيديو)

تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره حول سورة البقرة، عن عناد بني إسرائيل، موضحا جدالهم مع نبي الله موسى بسبب البقرة.

سورة البقرة الآية 70

قال تعالى: «قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ».

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 70 من سورة البقرة

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: برغم أن ما قيل لـبني إسرائيل واضح تمام الوضوح عن البقرة، وعمرها وشكلها ولونها ومنظرها، فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدبهم فجعلهم ينظرون إلى البقر. وهذا يقول هذه هي والآخر يقول لا بل هي في مكان كذا.

عناد بني إسرائيل

وتابع الشيخ الشعراوي: والثالث يقول لا بل هي في موقع كذا، وعادوا إلى موسى يسألونه أن يعود إلى ربه ليبين لهم لأن البقر تشابه عليهم. وهنا ذكروا الله الذي نسوه ولم ينفذوا أمره منذ أن قال لهم اذبحوا بقرة ثم قال لهم: {فافعلوا مَا تُؤْمَرونَ}. فطلبوا منه الهداية بعد أن تاهوا وضاعوا بسبب عنادهم وجدلهم.

معلومات عن الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته

حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

