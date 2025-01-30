حكمة هارون مع بني إسرائيل، تفسير الشعراوي للآية 90 بسورة طه (فيديو)

موسى وهارون، أكد الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة طه، ما كان عليه هارون عليه السلام من حكمة في تعامله مع بني إسرائيل حينما كان يخلف أخاه موسى.



سورة طه الآية 90

قال تعالى: «وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي».

سورة طه الآية 90



تفسير الشيخ الشعراوي للآية 90 من سورة طه

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: كان هارون عليه السلام خليفة لأخيه في غَيْبته، كما قال تعالى: {وَقَالَ موسى لأَخِيهِ هَارُونَ اخلفني فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ المفسدين} [الأعراف: 142] اخْلُفْنِي واعمل الصالح، فكان هذا تفويضًا من موسى لأخيه هارون أن يقضي في القوم بما يراه مناسبًا، وأنْ يُقدِّر المصلحة كما يرى.



حكمة هارون مع بني إسرائيل

وأضاف الشيخ الشعراوي: وقد شُفِع هذا التفويض لهارون أمام أخيه بعد ذلك. فقوله تعالى: {وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ ياقوم إِنَّمَا فُتِنتُمْ بِهِ} [طه: 90]، وهكذا وعظهم هارون على قَدْر استطاعته، وبيّن لهم أن مسألة العِجْل هذه اختبار من الله.

وأتم الشعراوي: وكان تقديره في هذه القضية ألاَّ يدخل مع هؤلاء في معركة؛ لأن القومَ كانوا جميعًا ثلاثمائة ألف، عبد العجل منهم أثنا عشر ألفًا، ولو جعلها هارون عليه السلام معركة لأفْنى كل هذا العدد، لذلك اكتفى بالوعظ {ياقوم إِنَّمَا فُتِنتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أَمْرِي} [طه: 90]، كما أخذتم العهد عند موسى.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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