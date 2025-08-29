ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة هود، مدى توكل هود عليه السلام على الله تعالى، كاشفا عن سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود.

قال تعالى: «إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ».

سورة هود الآية 56

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 56 من سورة هود

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: يعلن لهم هود عليه السلام حقيقة أنه يتوكَّل على الله تعالى الذي لا يعلوهم فقط، ولا يرزقهم وحدهم، بل هو الآخذ بناصية كل دابَّة تدُّب في الأرض ولها حرية وحركة، والناصية هي مقدّم الرأس، وبها خصلة من الشعر. وحين تريد إهانة واحد فأنت تمسكه من خصلة الشعر هذه وتشدُّه منها.

وأوضح الشيخ الشعراوي: والحق سبحانه وتعالى يقول: {يُعْرَفُ المجرمون بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بالنواصي والأقدام} [الرحمن: 41]، وفي آية أخرى يقول الله سبحانه: {كَلاَّ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بالناصية} [العلق: 15]، إذن: فكيف لم يجرؤ قوم عاد على أن يسلِّطوا مجموعة ثعابين، وأعدادًا من الكلاب المتوحشة مثلًا على سيدنا هود عليه السلام.

سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود

وأكمل الشعراوي: لم يستطيعوا ذلك، وقد أعلن لهم سبب عجزهم عن الإضرار به حين قال لهم: {مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَآ إِنَّ رَبِّي على صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [هود: 56]، ونحن نلحظ أنه عليه السلام قال في صدر الآية: {رَبِّي وَرَبِّكُمْ} [هود: 56]، وفي عَجزُ الآية قال: {إِنَّ رَبِّي} [هود: 56]، والسبب في قوله: {رَبِّي وَرَبِّكُمْ} [هود: 56]، أنهم كانوا قادحين في مسألة ربوبية الحق سبحانه.

واختتم: لذلك قال عليه السلام في مجال السيطرة: {رَبِّي وَرَبِّكُمْ} أما في عجز الآية فقال: {إِنَّ رَبِّي على صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [هود: 56]، أي: أن الإله الواحد سبحانه له مطلق العدالة، ولم يأتِ هنا بشيء يخصُّ أربابهم؛ لأنه هنا يتحدث عن مطلق عدالة الحق سبحانه. والحق سبحانه وتعالى على صراط مستقيم في منتهى قُدرته، وقَهْره وسيطرته، ولا شيء يُفلت منه، ومع كل قدرة الله تعالى اللامتناهية فهو لا يستعمل قهره في الظلم.

