الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التعليم العالي تصدر قرارات بالتجديد لبعض قيادات جامعة الفيوم

وزير التعليم العالي،
وزير التعليم العالي، فيتو

أصدر  الدكتور محمد أيمن عاشور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار رقم  1830، بتجديد تعيين الدكتورة رحاب عبد الرؤف زكي، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، والقرار رقم 2844، بتجديد تعيين عشري عبد السميع جودة رمضان، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والقرار رقم  1806  بتعيين الدكتورة عبير محمد معوض عبد المقصود الصيفي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة الفيوم.

 

افتتاح مركز القيادات الطلابية

وفي سياق آخر، افتتح الدكتور شريف العطار نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، مركز القيادات الطلابية، بهدف بناء القائد الناجح الذي لا بد أن يكون ذا شخصية فعّالة تتميز بالتخطيط والنظام، كما يلعب المركز دورا هاما  في تطوير القدرات الشخصية وتنميتها إلى الأفضل، ويعد المركز صورة  مصغرة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويساهم في بناء شخصية طلاب جامعة الفيوم بما يمتازون به من سمات القيادة والمسؤولية، وعلى الطلاب والطالبات  الشعور بالفخر للانتماء لجامعتهم، وإلى أهمية التسلح بالمهارات اللازمة لسوق العمل، مما يساهم في تنمية الوطن.

 

علاج وفحص 1327 رأس ماشية خلال قافلة جامعة الفيوم البيطرية بقرية سنوفر

إشادات دولية بالتجربة المصرية في ملف التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة د. أيمن عاشور

ويعتبر افتتاح مركز القيادات الطلابية من المشروعات الوطنية الهامة التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة ليكون منصة وطنية تهدف إلى إعداد جيل من الشباب القائد القادر على تحمل المسؤولية، ولديه القدرة على الإبداع والابتكار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب والطالبات رئيس جامعة الفيوم مدير عام الادارة العامة نائب رئيس جامعة الفيوم

مواد متعلقة

لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

قائمة بأسماء أوائل الشعبة العلمية المعفيين من التوزيع الجغرافي بتنسيق الجامعات 2025

التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة للمؤسسات التعليمية المعتمدة جامعات ومعاهد

كفاءة 12 سنة في مواجهة جرائم التهريب، أبرز أسباب تجديد الثقة بمدير مباحث مطار القاهرة

أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع سعر الفراخ البيضاء..استقرار الذهب والدولار.. وقفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

د. محمد عثمان الخشت: موسوعة الأديان العالمية ليست صراعًا ضد التراث.. تحسين النسل الجيني تلاعب بخلق الله.. والفروق بين الرجل والمرأة في التشريع الإسلامي ليست كلها ظلمًا أو تمييزًا ( حوار )

تعيينات جديدة بكليتي الهندسة وطب الأسنان بجامعة الفيوم

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين ليفربول وبيرنلي بعد مرور 75 دقيقة (صور)

المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

الدوري الإنجليزي، ليفربول يبحث عن الهدف الأول أمام بيرنلي بعد 60 دقيقة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

مأساة فتيات الكهف تثير غضب المصريين، قصة سيدتين وطفلة أصبن بالهلع واعتزلن الناس

ضبط شبكة دعارة بحدائق أكتوبر تديرها سيدات ورجل سبق اتهامه جنائيا

تفاصيل لقاء السيسي مع رئيسي "سكاتك" النرويجية و"صنجرو" الصينية (فيديو)

بهدف +90، محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي وتصدر الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التكسب من حفظ القرآن الكريم

وُلد الهُدى (الحلقة الثالثة والعشرون)، فضائل النبي لا تعد ولا تُحصى

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads