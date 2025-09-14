التعليم العالي تصدر قرارات بالتجديد لبعض قيادات جامعة الفيوم

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار رقم 1830، بتجديد تعيين الدكتورة رحاب عبد الرؤف زكي، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، والقرار رقم 2844، بتجديد تعيين عشري عبد السميع جودة رمضان، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والقرار رقم 1806 بتعيين الدكتورة عبير محمد معوض عبد المقصود الصيفي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة الفيوم.

افتتاح مركز القيادات الطلابية

وفي سياق آخر، افتتح الدكتور شريف العطار نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، مركز القيادات الطلابية، بهدف بناء القائد الناجح الذي لا بد أن يكون ذا شخصية فعّالة تتميز بالتخطيط والنظام، كما يلعب المركز دورا هاما في تطوير القدرات الشخصية وتنميتها إلى الأفضل، ويعد المركز صورة مصغرة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويساهم في بناء شخصية طلاب جامعة الفيوم بما يمتازون به من سمات القيادة والمسؤولية، وعلى الطلاب والطالبات الشعور بالفخر للانتماء لجامعتهم، وإلى أهمية التسلح بالمهارات اللازمة لسوق العمل، مما يساهم في تنمية الوطن.

ويعتبر افتتاح مركز القيادات الطلابية من المشروعات الوطنية الهامة التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة ليكون منصة وطنية تهدف إلى إعداد جيل من الشباب القائد القادر على تحمل المسؤولية، ولديه القدرة على الإبداع والابتكار.

