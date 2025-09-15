الإعدام لـ 3 أشخاص في قضية مذبحة طوخ بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقًا للمتهمين الأولى والثاني والثالث، والسجن المشدد لمدة عامين للمتهم الرابع، في القضية المروعة المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة طوخ"، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خطف وقتل شخص مع سبق الإصرار، وذلك باستخدام سلاح ناري وأدوات حادة، إلى جانب حيازة مواد مخدرة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص، والاعتداء على حرمة حياته الخاصة، وسرقة متعلقاته، ثم التخلص من جثمانه بإلقائه في أحد المجاري المائية، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت القليوبية.

الإعدام شنقًا لمتهمين بـ"مذبحة طوخ" القليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وعضوية المستشارين خالد على إبراهيم على، وأحمد عمر حسين محمد، وأمانة السر محمد فرحات.

وأحالت النيابة العامة القليوبية المتهمين:- "سمر ج ع ح"، و"أحمد م س م خ"، و"محمد م ش م م خ"، و"محمود ج ج ع"، في القضية رقم ٣٢٨٦٢ لسنة ۲۰۲۳ جنايات طوخ، والمقيدة برقم ٣٣٦٦ لسنة ٢٠٢٣ كلى شمال بنها، لأنه في يومى ۲۱ ۱۰/۲۲/ ۲۰۲۳ بدائرة مركز طوخ - محافظة القليوبية، المتهمين الأول والثاني والثالث:- خطفوا بالتحايل المجنى عليه عبد الرحمن ا ع بأن قاموا بالاتفاق فيما بينهم على قيام المتهمة الأولى بمهاتفة المجنى علية مستغلين بذلك سبق علاقته بها واستدراجة تحت زعم اشتياقها لمعاشرتة إياها معاشرة الأزواج لعدم تواجد زوجها قاصدين من ذلك إقصاءه عن أعين ذوية والرقباء قاصدين العبث به.

واستطرد أمر الإحالة أنهم قتلوا المجني عليه ع ع عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلة وأعدوا لذلك الغرض (سلاح ناری فرد خرطوش وأدوات عصا خشبية، ماسورة حديد، لاصق بلاستيكي، أحبال، جوال بلاستيكي، مادة مخدرة)، وعقب استدراجهم له إلى مسكنهم إثر إتفاق سابق بينهما لتنفيذ مخططهم بقتله وما أن وصل حتى اصطحبته المتهمة الأولى إلى غرفة نومها مقدمة له ما عده المتهم الثاني من طعام وشراب عقب وضعة بهما مادة مفقدة للوعي مقنعة المجني عليه بدلالها علية لتناولة وشرابه حال كون المتهمين الثاني والثالث كل منهما مختبئًا بالغرفة المجاورة لها فظلا بها حتى علت أصوات الأذان فدلفا عليه وبادراه بعدة ضربات مستخدمين في ذلك أدوات (عصا، ماسورة)، بينما كممت المتهمة الأولى فاهه فكبلاه الثاني والثالث وأحكما وثاقة مستخدمين في ذلك أداة لاصق بلاستيكي بينما أشهر المتهم الثاني في مواجهته السلاح الناري وكال له ضربه على رأسه ثم قام بتطويق عنقه مستخدمًا في ذلك أداة (حبل) حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فأحدثوا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق والتي أودت بحياتة قاصدين من ذلك قتلة وإزهاق روحة وعزموا على التخلص من جثمانه مستعينين بالمتهم الرابع ناقلين جثمان المجنى علية ملقين به في أحد المجاري المائية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أن أحرز المتهم الثاني وحاز بواسطته المتهمين الأولى والثالث بغير ترخيص سلاحًا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش).

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا أبيض وأدوات (سكين، عصا خشبية، ماسورة حديد، حبل، لاصق، جوال بلاستيكي مادة فاقدة للوعي) بغير مسوغ قانوني ومما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضررة المهنية أو الحرفية.

وأوضح أمر الإحالة أنهم سرقوا المنقولات هاتف محمول، مبلغ نقدي المبينين وصفًا وقدرًا بالأوراق والمملوكين للمجني عليه عبد الرحمن أحمد عبد الله عبد القوى - وكان ذلك ليلا عقب ارتكاب جريمتهم المار بيانها بإزهاق روحه قام المتهم الثاني والاستيلاء على متعلقاته لإخفاء هويته حال تواجد المتهمين الأولى والثالث على مسرح الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه عبد الرحمن أ - وذلك بأن التقط له مقطعا مرئيا مستخدمًا في ذلك هاتفة المحمول عقب أن أمر المتهمة الأولى بالتجرد من ملابسها وافتراش الأرض بجواره وكان ذلك في مكان خاص في غير الأحوال المصرح بها قانونًا ودون رضاء منه لفقدانه وعيه إثر التعدي عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الرابع: أعان المتهمين الأولى والثاني والثالث على الفرار من وجه القضاء وذلك بإخفائه أدلة الجريمة بأن قام بنقل جثمان المجني عليه عبد الرحمن أ - مستخدمًا السيارة قيادته وإلقائه بأحد المجاري المائية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أخفى جثمان المجني عليه عبد الرحمن أ - بأن قام بنقله بالسيارة قيادته وإلقاء جثمانه بأحد المجاري المائية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

