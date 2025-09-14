الإعدام شنقا لعامل خردة بالقليوبية بتهمة قتل زوجته وحرق جثتها بالبنزين

قضت محكمة جنايات بنها، بالإعدام شنقا على عامل خردة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، بقتل زوجته بسبب شكه في سلوكها باستخدام "سكاكين وعصا خشبية وحزام ومطرقة وكيسا بلاستيكيا"، وإشعال النار بجثتها باستخدام بنزين، وكذلك قتل شخص أخر لشكه بوجود علاقة غير شرعية مع زوجته المجني عليها الأولى، باستخدام سلاح أبيض "سكين" وعصا خشبية وحزام، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21303 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5174 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "مجدي م ا"، 53 سنة، عامل خردة، مقيم أرض التين عرب العليقات دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه في يومي 29 / 6 / 2024/ و7 / 7 / 2024، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل زوجته المجني عليها "رودشان س م" عمدًا مع سبق الإصرار.

وذلك بسبب ارتياب المتهم المزعوم في سلوكها، فصمم على قتلها وكال لها عدة ضربات متتالية "بمطرقة"، قاصدًا مجري التنفس، ثم سدد عدة ضربات لها بالرأس حتي تيقن من إزهاق روح المجني عليها، وأضرم النيران بجثمانها، فكان جثمانها للكلاب العقور وليمة، على النحو المبين بالأوراق.

كما أوضح أمر الإحالة، أن المتهم قتل عمدا مع سبق الإصرار المجنى عليه "صابر.إ"، حيث إنه على إثر ارتيابه المزعوم بعلاقته غير المشروعة مع زوجته المجني عليها الأولي وكبل يديه بالحزام حوزته شلًا لمقاومته، وعاجله بطعنات متفرقة بـ"السكينين" حوزته، في مواضع قاتلة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه المصمم عليه مسبقًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرز المتهم أسلحة بيضاء "4 سكاكين، عصا خشبية، حزام، حبل، مطرقة، كيس بلاستيكي، بنزين"، بدون مسوغ قانوني أو ضرورة شخصية أو حرفية والمستخدمين في الجريمتين محل الوصف السابق والأسبق.

