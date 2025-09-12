محافظ القليوبية يتابع تركيب الهيكل المعدني لكوبري مشاة مجمع المدارس بالعصار

في إطار خطة محافظة القليوبية لتطوير محاور الحركة المرورية وتعزيز السلامة العامة، تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال تركيب الهيكل المعدني لكوبري المشاة الجديد أمام مجمع المدارس بمحور العصار، والذي يعد الثاني من نوعه بالمنطقة بعد كوبري المجمع الإسلامي.

تركيب الهيكل المعدني لكوبري المشاة أمام مجمع المدارس

ويأتي المشروع ضمن سلسلة من المشروعات الهادفة إلى الحد من العبور العشوائي وتقليل الحوادث، خاصة في المناطق ذات الكثافة الطلابية.

وأكد المحافظ على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، والعمل المكثف ليلًا لتفادي تعطيل حركة المرور.

الكوبري الجديد يبلغ طوله 43 مترًا وعرضه 6 أمتار بوزن يتجاوز 85 طنًا، ويمتاز بتصميم هندسي حديث خالٍ من الركائز في منتصف الطريق لضمان انسيابية المرور، كما سيزود بأنظمة إضاءة وكاميرات مراقبة، فضلًا عن تجهيز مصعدين كهربائيين لخدمة كبار السن وذوي الهمم، في إطار جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات جميع المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.