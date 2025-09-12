الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يتابع تركيب الهيكل المعدني لكوبري مشاة مجمع المدارس بالعصار

كوبري مشاة أمام مجمع
كوبري مشاة أمام مجمع المدارس بمحور العصار، فيتو

 في إطار خطة محافظة القليوبية لتطوير محاور الحركة المرورية وتعزيز السلامة العامة، تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال تركيب الهيكل المعدني لكوبري المشاة الجديد أمام مجمع المدارس بمحور العصار، والذي يعد الثاني من نوعه بالمنطقة بعد كوبري المجمع الإسلامي.

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد خدمات نظافة طويلة الأمد

محافظ القليوبية يتابع تطوير ممشى أهل مصر ببنها وكورنيش النيل بالقناطر

تركيب الهيكل المعدني لكوبري المشاة أمام مجمع المدارس 

ويأتي المشروع ضمن سلسلة من المشروعات الهادفة إلى الحد من العبور العشوائي وتقليل الحوادث، خاصة في المناطق ذات الكثافة الطلابية. 

وأكد المحافظ على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، والعمل المكثف ليلًا لتفادي تعطيل حركة المرور.

الكوبري الجديد يبلغ طوله 43 مترًا وعرضه 6 أمتار بوزن يتجاوز 85 طنًا، ويمتاز بتصميم هندسي حديث خالٍ من الركائز في منتصف الطريق لضمان انسيابية المرور، كما سيزود بأنظمة إضاءة وكاميرات مراقبة، فضلًا عن تجهيز مصعدين كهربائيين لخدمة كبار السن وذوي الهمم، في إطار جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات جميع المواطنين.

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية محافظة القليوبية ممشي اهل مصر ببنها

